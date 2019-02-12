Ankara merkezli 76 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı. 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili bin 112 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma hakkında yapılan açıklama şöyle:

"2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETO silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle eş zamanlı operasyon planlanmıştır. Bu kapsamda tüm illerin kom şube müdürlüklerinden çağırılan görevlilere operasyon öncesi kom daire başkanlığı tarafından bilgi ve eğitim verilmiştir. Sınav sorularını bahsi geçen sınavda aldığı tespit edilen 1112 kişinin bilgileri ve delilleri operasyon öncesi 75 ilimize gönderilmiştir.Aynı şekilde Ankara’da sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 45 şüpheli hakkında da Ankara dahil 16 ilde 12.02.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünce devam etmektedir."

SOYLU AÇIKLAMIŞTI

FETÖ'ye yönelik büyük bir operasyon hazırlığı olduğunu açıklayan İçişleri Bakanı Soylu, "Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede" ifadelerini kullanmıştı.

FETÖ'nün devam ettiğine ve hükümetin zayıflaması için pusuda beklediğine dikkati çeken Soylu şunları söylemişti:

"FETÖ'ye yönelik bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Akıllarını başlarından almazsak namerdiz. Bu memlekete sahip çıkacak evlatları var. Bir büyük operasyon daha hazırlıyoruz. Onların yaptıkları hileleri şeytanlar yapmaz. Öyle hileler ortaya koymuşlar, bu milletin evlatlarını öyle istismar etmişler. Bazıları acıyorlar. Ben de acıyanlara acıyorum. Bir sapığın peşine takılıp gitmek hele bütün bu anlayışı gördükten sonra hala orada ısrar etmek bu suçun ortağı olmaktan başka bir şey değildir. Gereğini yerine getireceğiz, bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkeden, kim ne yaparsa yapsın."