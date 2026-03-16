        Son dakika: 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı

        8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 73 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 2.5 milyar TL hesap hareketi bulunan 73 şüpheli yakalandı. 34'ü tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 15:24
        8 ilde operasyon: 73 gözaltı
        İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 2.5 milyar TL hesap hareketi bulunan 73 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

        Şüphelilerden 34'ü tutuklanırken, 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin; Samsun'da; internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Diyarbakır'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları, İstanbul, Mersin ve Manisa'da; "nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri, Ağrı ve Şırnak'ta; akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de; tefecilik yaptıkları tespit edildi.

        Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; yaklaşık 580 Milyon TL değerinde 126 banka hesabına el konuldu.

        Açıklamada, "Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

