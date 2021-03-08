Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. Peki 8 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte en güncel korona tablosu...

8 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

7 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 138 bin 592 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 770 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 291 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 616 bin 139'a yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 993 bin 552'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, vefat sayısı 28 bin 965, ağır hasta sayısı 1230 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 116 milyon 600 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 589 bini, iyileşenlerin sayısı 92 milyon 488 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 993 bine, Hindistan'da 11 milyon 210 bine, Brezilya'da 10 milyon 938 bine ve Rusya'da 4 milyon 263 bine ulaştı.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1555 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 264 bin 325’e, 69 bin 609 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 938 bin 836’ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 107 bin 687 vaka ve 61 bin 417 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 704 bin 351’e ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 779 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 561 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 190 bin 357’ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 125 bin 866’ya, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 666 bin 658’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 86 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 52 bin 870’e, 4 bin 680 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 146 bin 714’e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 940 bin 317 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 412’ye çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 663 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 273 bin 245’e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 172 bin 418’e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 190 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 918 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 364 bin 964'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 47 bin 681'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 269 bin 365'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 80 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 8’e çıktı.

Vaka sayısının 5 bin 37 artışla 850 bin 483'e yükseldiği ülkede, virüs tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 801 bin 537 olarak kaydedildi.