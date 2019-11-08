A Milli Takımımızın, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Oyuncu Kulübü Doğum Tarihi A Milli

Maç/Gol İlk A Millilik Tarihi KALECİ Fehmi Mert Günok Medipol Başakşehir FK 01.03.1989 14/0 24.05.2012 Gökhan Akkan Çaykur Rizespor A.Ş. 01.01.1995 - - Sinan Bolat Royal Antwerp FC 03.09.1988 12/0 10.08.2011 Uğurcan Çakır Trabzonspor A.Ş. 05.04.1996 1/0 30.05.2019 DEFANS Mehmet Zeki Çelik LOSC Lille 17.02.1997 13/2 05.06.2018 Nazım Sangaré Antalyaspor A.Ş. 30.05.1994 1/0 30.05.2019 Çağlar Söyüncü Leicester City FC 23.05.1996 27/1 24.03.2016 Kaan Ayhan Fortuna Düsseldorf 10.11.1994 26/3 31.08.2016 Merih Demiral Juventus FC 05.03.1998 10/0 20.11.2018 Ozan Muhammed Kabak FC Schalke 04 25.03.2000 - - Yıldırım Mert Çetin AS Roma 01.01.1997 - - Cengiz Umut Meraş Le Havre AC 20.12.1995 5/0 30.05.2019 Hasan Ali Kaldırım Fenerbahçe A.Ş. 09.12.1989 32/1 29.02.2012 ORTA SAHA Cengiz Ünder AS Roma 14.07.1997 19/6 12.11.2016 Deniz Türüç Fenerbahçe A.Ş. 29.01.1993 6/1 27.03.2017 Efecan Karaca Aytemiz Alanyaspor 16.11.1989 2/0 25.03.2019 Emre Belözoğlu Fenerbahçe A.Ş. 07.09.1980 101/9 23.02.2000 İrfan Can Kahveci Medipol Başakşehir FK 15.07.1995 14/0 23.03.2018 Mahmut Tekdemir Medipol Başakşehir FK 20.01.1988 14/0 31.03.2015 Okay Yokuşlu RC Celta de Vigo 09.03.1994 23/1 17.11.2015 Ozan Tufan Fenerbahçe A.Ş. 23.03.1995 47/5 25.05.2014 Yusuf Yazıcı LOSC Lille 29.01.1997 17/1 11.06.2017 Emre Kılınç Demir Grup Sivasspor 23.08.1994 1/0 07.09.2019 Hakan Çalhanoğlu AC Milan 08.02.1994 45/10 06.09.2013 Ömer Bayram Galatasaray A.Ş. 27.07.1991 7/0 27.03.2018 FORVET Burak Yılmaz Beşiktaş A.Ş. 15.07.1985 58/24 12.04.2006 Cenk Tosun Everton FC 07.06.1991 42/16 15.10.2013 Enes Ünal Real Valladolid CF 10.05.1997 12/0 31.03.2015

— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 8, 2019

20.20'DE AÇIKLANDI

Euro 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan Şenol Güneş'in iki kritik maç için belirlediği Ay-Yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi olarak belirtildi.

İZLANDA'DAN 1 PUAN BİLETİ GETİRİYOR

14 Kasım'da oynanacak İzlanda maçında alınacak 1 puan, Türkiye'yi EURO 2020'ye doğrudan gönderecek.

Takım OM G B M AG YG A P 1. Türkiye 8 6 1 1 16 3 13 19 2. Fransa 8 6 1 1 21 5 16 19 3. İzlanda 8 5 0 3 12 10 2 15 4. Arnavutluk 8 4 0 4 14 10 4 12 5. Andorra 8 1 0 7 1 16 -15 3 6. Moldova 8 1 0 7 2 22 -20 3

KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

KALAN MAÇLAR - FRANSA

14 Kasım: Fransa - Moldova

17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

KALAN MAÇLAR - İZLANDA

14 Kasım: Türkiye - İzlanda