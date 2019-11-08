A Milli Takımımızın, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Oyuncu
Kulübü
Doğum Tarihi
A Milli
İlk A Millilik Tarihi
KALECİ
Fehmi Mert Günok
Medipol Başakşehir FK
01.03.1989
14/0
24.05.2012
Gökhan Akkan
Çaykur Rizespor A.Ş.
01.01.1995
-
-
Sinan Bolat
Royal Antwerp FC
03.09.1988
12/0
10.08.2011
Uğurcan Çakır
Trabzonspor A.Ş.
05.04.1996
1/0
30.05.2019
DEFANS
Mehmet Zeki Çelik
LOSC Lille
17.02.1997
13/2
05.06.2018
Nazım Sangaré
Antalyaspor A.Ş.
30.05.1994
1/0
30.05.2019
Çağlar Söyüncü
Leicester City FC
23.05.1996
27/1
24.03.2016
Kaan Ayhan
Fortuna Düsseldorf
10.11.1994
26/3
31.08.2016
Merih Demiral
Juventus FC
05.03.1998
10/0
20.11.2018
Ozan Muhammed Kabak
FC Schalke 04
25.03.2000
-
-
Yıldırım Mert Çetin
AS Roma
01.01.1997
-
-
Cengiz Umut Meraş
Le Havre AC
20.12.1995
5/0
30.05.2019
Hasan Ali Kaldırım
Fenerbahçe A.Ş.
09.12.1989
32/1
29.02.2012
ORTA SAHA
Cengiz Ünder
AS Roma
14.07.1997
19/6
12.11.2016
Deniz Türüç
Fenerbahçe A.Ş.
29.01.1993
6/1
27.03.2017
Efecan Karaca
Aytemiz Alanyaspor
16.11.1989
2/0
25.03.2019
Emre Belözoğlu
Fenerbahçe A.Ş.
07.09.1980
101/9
23.02.2000
İrfan Can Kahveci
Medipol Başakşehir FK
15.07.1995
14/0
23.03.2018
Mahmut Tekdemir
Medipol Başakşehir FK
20.01.1988
14/0
31.03.2015
Okay Yokuşlu
RC Celta de Vigo
09.03.1994
23/1
17.11.2015
Ozan Tufan
Fenerbahçe A.Ş.
23.03.1995
47/5
25.05.2014
Yusuf Yazıcı
LOSC Lille
29.01.1997
17/1
11.06.2017
Emre Kılınç
Demir Grup Sivasspor
23.08.1994
1/0
07.09.2019
Hakan Çalhanoğlu
AC Milan
08.02.1994
45/10
06.09.2013
Ömer Bayram
Galatasaray A.Ş.
27.07.1991
7/0
27.03.2018
FORVET
Burak Yılmaz
Beşiktaş A.Ş.
15.07.1985
58/24
12.04.2006
Cenk Tosun
Everton FC
07.06.1991
42/16
15.10.2013
Enes Ünal
Real Valladolid CF
10.05.1997
12/0
31.03.2015
— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 8, 2019
20.20'DE AÇIKLANDI
Euro 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan Şenol Güneş'in iki kritik maç için belirlediği Ay-Yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi olarak belirtildi.
İZLANDA'DAN 1 PUAN BİLETİ GETİRİYOR
14 Kasım'da oynanacak İzlanda maçında alınacak 1 puan, Türkiye'yi EURO 2020'ye doğrudan gönderecek.
|Takım
|OM
|G
|B
|M
|AG
|YG
|A
|P
|1. Türkiye
|8
|6
|1
|1
|16
|3
|13
|19
|2. Fransa
|8
|6
|1
|1
|21
|5
|16
|19
|3. İzlanda
|8
|5
|0
|3
|12
|10
|2
|15
|4. Arnavutluk
|8
|4
|0
|4
|14
|10
|4
|12
|5. Andorra
|8
|1
|0
|7
|1
|16
|-15
|3
|6. Moldova
|8
|1
|0
|7
|2
|22
|-20
|3
KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Andorra - Türkiye
KALAN MAÇLAR - FRANSA
14 Kasım: Fransa - Moldova
17 Kasım: Arnavutluk - Fransa
KALAN MAÇLAR - İZLANDA
14 Kasım: Türkiye - İzlanda
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