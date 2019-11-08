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SON DAKİKA! A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

Son dakika haberine göre; A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ve Andorra ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. EURO 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan teknik direktör Şenol Güneş'in iki kritik maç için belirlediği Ay-Yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu!

A Milli Takım

A Milli Takımımızın, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde oynayacağı İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda, 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Oyuncu

Kulübü

Doğum Tarihi

A Milli
Maç/Gol

İlk A Millilik Tarihi

KALECİ

Fehmi Mert Günok

Medipol Başakşehir FK

01.03.1989

14/0

24.05.2012

Gökhan Akkan

Çaykur Rizespor A.Ş.

01.01.1995

-

-

Sinan Bolat

Royal Antwerp FC

03.09.1988

12/0

10.08.2011

Uğurcan Çakır

Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

1/0

30.05.2019

DEFANS

Mehmet Zeki Çelik

LOSC Lille

17.02.1997

13/2

05.06.2018

Nazım Sangaré

Antalyaspor A.Ş.

30.05.1994

1/0

30.05.2019

Çağlar Söyüncü

Leicester City FC

23.05.1996

27/1

24.03.2016

Kaan Ayhan

Fortuna Düsseldorf

10.11.1994

26/3

31.08.2016

Merih Demiral

Juventus FC

05.03.1998

10/0

20.11.2018

Ozan Muhammed Kabak

FC Schalke 04

25.03.2000

-

-

Yıldırım Mert Çetin

AS Roma

01.01.1997

-

-

Cengiz Umut Meraş

Le Havre AC

20.12.1995

5/0

30.05.2019

Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe A.Ş.

09.12.1989

32/1

29.02.2012

ORTA SAHA

Cengiz Ünder

AS Roma

14.07.1997

19/6

12.11.2016

Deniz Türüç

Fenerbahçe A.Ş.

29.01.1993

6/1

27.03.2017

Efecan Karaca

Aytemiz Alanyaspor

16.11.1989

2/0

25.03.2019

Emre Belözoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

07.09.1980

101/9

23.02.2000

İrfan Can Kahveci

Medipol Başakşehir FK

15.07.1995

14/0

23.03.2018

Mahmut Tekdemir

Medipol Başakşehir FK

20.01.1988

14/0

31.03.2015

Okay Yokuşlu

RC Celta de Vigo

09.03.1994

23/1

17.11.2015

Ozan Tufan

Fenerbahçe A.Ş.

23.03.1995

47/5

25.05.2014

Yusuf Yazıcı

LOSC Lille

29.01.1997

17/1

11.06.2017

Emre Kılınç

Demir Grup Sivasspor

23.08.1994

1/0

07.09.2019

Hakan Çalhanoğlu

AC Milan

08.02.1994

45/10

06.09.2013

Ömer Bayram

Galatasaray A.Ş.

27.07.1991

7/0

27.03.2018

FORVET

Burak Yılmaz

Beşiktaş A.Ş.

15.07.1985

58/24

12.04.2006

Cenk Tosun

Everton FC

07.06.1991

42/16

15.10.2013

Enes Ünal

Real Valladolid CF

10.05.1997

12/0

31.03.2015

20.20'DE AÇIKLANDI

Euro 2020'de yer almanın önemine her açıklamasında vurgu yapan Şenol Güneş'in iki kritik maç için belirlediği Ay-Yıldızlı aday kadro saat 20.20'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden duyuruldu. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen A Milli Futbol Takımı'nda, aday kadronun 20.20'de açıklanması, teknik heyetin finallere gitme konusunda ne kadar inançlı olduğunu ve bunu tüm takıma aşılamaya çalıştığının bir göstergesi olarak belirtildi.

İZLANDA'DAN 1 PUAN BİLETİ GETİRİYOR

14 Kasım'da oynanacak İzlanda maçında alınacak 1 puan, Türkiye'yi EURO 2020'ye doğrudan gönderecek.

TakımOMGBMAGYGAP
1. Türkiye86111631319
2. Fransa86112151619
3. İzlanda85031210215
4. Arnavutluk84041410412
5. Andorra8107116-153
6. Moldova8107222-203

KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE

14 Kasım: Türkiye - İzlanda
17 Kasım: Andorra - Türkiye

KALAN MAÇLAR - FRANSA

14 Kasım: Fransa - Moldova
17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

KALAN MAÇLAR - İZLANDA

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

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