A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nun 8. haftasında konuk olduğu Fransa ile 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü. Stade de France'taki mücadelenin ardından iki takım da puanını 19'a yükseltti ve İzlanda da Andorra'yı 2-0 mağlup ederek puanını 15'e çıkardı.

Bu sonuçların ardından 14 Kasım'da oynanacak İzlanda maçında alınacak 1 puan, Türkiye'yi EURO 2020'ye doğrudan gönderecek!

KALAN MAÇLAR - TÜRKİYE



14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Andorra - Türkiye

KALAN MAÇLAR - FRANSA

14 Kasım: Fransa - Moldova

17 Kasım: Arnavutluk - Fransa

KALAN MAÇLAR - İZLANDA

14 Kasım: Türkiye - İzlanda

17 Kasım: Moldova - İzlanda