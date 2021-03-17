AB, sığınmacı mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: AB, sığınmacı mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi - Haberler
ABONE OL

AB, sığınmacı mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi

Avrupa Birliği, Türkiye ile 18 Mart 2016'da yapılan sığınmacı mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi. Mutabakatın üzerinden yarın 5 yıl geçecek olmasına rağmen AB, vize serbestisi, mali yardım, katılım müzakerelerinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi alanlardaki çeşitli taahhütlerine uymadı.

SON DAKİKA: AB, sığınmacı mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi - Haberler
AB, sığınmacı mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmedi
0:00 / 0:00
AA

Avrupa Birliği (AB),Türkiye ile 18 Mart 2016'da yaptığı ve yarın itibarıyla üzerinden 5 yıl geçecek sığınmacı mutabakatındaki vize serbestisi, mali yardım, katılım müzakerelerinin canlandırılması ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi alanlardaki çeşitli taahhütlerine uymadı.

Taraflar arasında 18 Mart 2016'da yapılan sığınmacı mutabakatı ile Türkiye, Avrupa'yı krize sokan sığınmacı akınının durmasını sağladı. Mutabakat öncesinde sınırlarını kapatan ve Schengen'i askıya alan AB ülkeleri, Türkiye'nin iş birliği sayesinde nefes alabildi.

Bu mutabakat sonrası Türkiye'den Avrupa'ya geçişler tamamen durma noktasına gelirken, AB kısa zaman içerisinde dağılmasına neden olabilecek boyutta bir krizi atlatmış oldu.

Mutabakat kapsamında AB, Türkiye'ye vize muafiyetinin öne çekilmesi, 6 milyar avroluk mali yardım sağlanması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, katılım müzakerelerine ivme sağlanması başta olmak üzere daha sonra "unutacağı" pek çok konuda sözler verdi.

VİZE SERBESTİSİ SAĞLANMADI

Mutabakat kapsamında AB, Türkiye'ye Haziran 2016 sonuna kadar vize serbestisi sağlanmasını taahhüt etmesine rağmen bunu sağlamadı.

"Tüm beklentilerin karşılanması kaydıyla en geç Haziran 2016 sonuna kadar Türk vatandaşlarına yönelik vize gerekliliklerinin kaldırılması amacıyla Vize Serbestisi Yol Haritası'nın katılan tüm üye devletler bakımından yerine getirilmesine hız verilecektir." ifadesi yer alan mutabakat maddesi yerine getirilmedi.

Vize Serbestisi Yol Haritası'nda karşılanması beklenen 72 kriter sıralanırken bu çerçevede Türkiye'den vize serbestisi için terörle mücadele mevzuatı, kişisel verilerin korunması, cezai konularda adli iş birliği, Europol ile anlaşma, yolsuzlukla mücadele ve geri kabul anlaşması olmak üzere 6 kriteri yerine getirmesi istendi.

Kriterler içinde taraflar arasında en çok tartışmaya neden olan madde ise terörle mücadele mevzuatında değişiklik olarak öne çıktı.

Mutabakatın imzalanmasından kısa süre sonra 15 Temmuz darbe girişimini atlatan ve çeşitli terör örgütleriyle devamlı mücadele eden Türkiye, bu konuda AB'nin daha esnek davranmasını beklerken umduğunu bulamadı.

6 MİLYAR AVRO AKTARILMADI

AB, milyonlarca sığınmacıya kapılarını açan Türkiye'ye katkı sağlamak için toplam 6 milyar avroluk mali destek sözü de vermişti.

Bu fonların, Türkiye'deki Suriyelilerin sağlık, eğitim, gıda, altyapı ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

AB, söz konusu mali yardımda çok yavaş davrandı. Türkiye'deki sığınmacılar için mali yardım programı kapsamında ödenmesi öngörülen fonların tamamının "sözleşmelere bağlanması" 2020 sonunu buldu.

AB üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen halen 6 milyar avronun yaklaşık 2 milyar avroluk kısmını da göndermedi.

Sığınmacılara ev sahipliği dolayısıyla harcamaları söz konusu rakamın çok üzerinde olan Türkiye, AB'nin kaynağı yavaş harekete geçirmesinden rahatsızlığını sıklıkla dile getirmesine rağmen sorun çözülemedi.

SURİYE İÇİNDE GÜVENLİ ALANLAR

Mutabakatta, "AB ve AB'ye üye devletler, özellikle Türkiye sınırına yakın belirli alanlarda Suriye içindeki insani koşulların iyileştirilmesine yönelik olarak ve yerel nüfus ile mültecilerin daha güvenli olacak alanlarda yaşamasını sağlamak üzere Türkiye ile her türlü ortak çabayı gösterecektir." ifadelerine yer verilse de bu konuda da AB, somut adımlardan kaçındı.

AB, Türkiye'nin bu konudaki girişimlerine herhangi bir katkı sağlamadı.

YENİ FASIL AÇILMADI

AB ve Türkiye, 18 Mart'ta yeni fasılların açılmasına yönelik hazırlık çalışmalarının hızlandırılarak devam edilmesi üzerinde de uzlaşmıştı.

Mutabakatta, "Diğer fasılların açılmasına yönelik hazırlık çalışmaları, mevcut kurallar çerçevesinde üye devletlerin tutumlarına halel getirmeksizin hız kazandırılmış şekilde devam edecektir." ifadesi yer aldı.

Buna rağmen, AB ile üyelik müzakerelerinde 30 Haziran 2016'dan bu yana yeni fasıl açılmamakla birlikte son yıllarda AB-Türkiye üyelik müzakereleri neredeyse donma noktasına geldi.

Taraflar arasında üyelik müzakereleri sadece hız kesmekle kalmadı, AB, Doğu Akdeniz’deki anlaşmazlıkları bahane ederek üst düzeyli görüşmeleri de uzun bir süre askıya aldı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ

AB ile Türkiye arasında 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği'nin üzerinden 25 yıl geçti. Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği öncesinde geçiş dönemi düzenlemesi olarak yürürlüğe konulan Gümrük Birliği, özellikle Türkiye açısından sistemik sorunlar içeren bir ticari ortaklık ilişkisine dönüştü.

Sığınmacı mutabakatı, Türkiye ve AB'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda çalışacaklarına da vurgu yaptı. Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatı uyarınca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi için resmi müzakerelerin başlaması bekleniyordu.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin resmi müzakerelerin AB Komisyonunun Konseyden yetki almasının ardından başlaması gerekiyordu ancak Brüksel bu konuda istekli davranmadı.

AB Komisyonu, AB Konseyinden Türkiye ile Gümrük Birliği'ni güncelleme konusunda müzakerelere başlama yetkisini Aralık 2016'da istedi. Fakat bazı üye ülkelerle yaşanan sıkıntılar ve gerginlikler nedeniyle, Gümrük Birliği güncellenmesi müzakere yetkisi siyaseten rehin alındı ve bu alanda da sözler tutulmadı.

TÜRKİYE SAYESİNDE GÖÇMEN AKINI ÇOK AZALDI

Mutabakatının ardından özellikle Ege Denizi'nde düzensiz göç büyük ölçüde kontrol altında tutulurken ölümler de azaldı.

Ege'den göçmen geçişlerinde büyük ölçüde düşüş yaşanırken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Avrupa'ya göçmen akınının zirve yaptığı 2015'te Ege adaları üzerinden 856 bin 723 kişi geçiş yaparken, bu sayı 2020'de 9 bin 714'e kadar geriledi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump'tan tüm Amerikalılara 'Kovid-19 aşısı olun' tavsiyesi - Haberler
DÜNYATrump'tan tüm Amerikalılara 'Kovid-19 aşısı olun' ...
Ukrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm kaydedildi
DÜNYAUkrayna'da Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölüm ...
SON DAKİKA: ABD'de havai fişek dolu evde patlama! - Haberler
DÜNYAABD'de havai fişek dolu evde patlama!
SÜRGÜN! Son dakika: Ermenistan'da sular durulmuyor... Paşinyan'ı korkutan teklif
DÜNYA"Paşinyan sürgüne gönderilsin"
SON DAKİKA: ABD'nin Georgia eyaletinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü - Haberler
DÜNYAGeorgia'da 3 masaj salonuna silahlı saldırı!
SON DAKİKA: Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62'ncisi Atina'da yapıldı - Haberler
DÜNYATürkiye-Yunanistan görüşmelerinin ikinci turu ...
Trump'tan tüm Amerikalılara "Kovid-19 aşısı olun" tavsiyesi
DÜNYATrump'tan Amerikalılara aşı tavsiyesi
GELMEYİN | Son dakika: Trump duvar örüyordu, Biden da çağrı yaptı
DÜNYABiden: Buraya gelmeyin!
Çin'deki hava yolu seyahatlerinin salgın öncesi seviyelere yaklaşması bekleniyor - Haberler
DÜNYAÇin'deki hava yolu seyahatlerinin normale dönmesi ...
İsrail'deki araştırmaya göre Kovid-19 aşısı olan hamileler, bebeklerine antikor aktarıyor
DÜNYAİsrail'de hamilelere ilişkin flaş Kovid-19 ...