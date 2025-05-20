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        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı

        Avrupa Birliği Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriyelilerin yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.05.2025 - 19:26 Güncelleme: 20.05.2025 - 20:01
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        AB Suriye'ye yaptırımları kaldırma kararı aldı
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        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldıklarını açıkladı.

        X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Kallas "Suriye halkına; yeni, kapsayıcı ve barışçıl bir Suriye inşa etmeleri konusunda yardım etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kallas, Avrupa Birliği'nin, 14 senedir Suriyelilerin yanında olduğunu ve bu tavırlarını sürdüreceklerini belirtti.

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, karardan ötürü teşekkürlerini iletti.

        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AB tarafından alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "ABD ve AB tarafından Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması yönünde alınan kararlar son derece olumlu adımlardır.

        Eski zalim rejime yönelik başlamış olan bu yaptırımların devam etmesi halinde masum Suriye halkını cezalandırmaya ve Suriye’nin yeniden inşa sürecini engellemeye dönüşecekti.

        Benzer adımların, Netanyahu yönetiminin insanlık dışı saldırılarına maruz kalan ve en temel insani yardımların dahi engellendiği Gazze için de atılması şarttır. Aksi takdirde, temel insan haklarından ve uluslararası insani hukuktan bahsetmeye dahi hiç kimsenin hakkı olmayacaktır.

        Uluslararası toplum, çok geç de olsa sorumluluğunu yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Suriye halkının istikrarını ve refahını desteklemeye, mazlum Filistin halkının haklı davasını her platformda sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz."

        AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları

        AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011'de başladı.

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        Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik seyahat yasakları, mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed'den bakanlara, rejimin iç çemberinde yer alan kritik isimler listede yer aldı.

        Bunların yanı sıra AB, Suriye'ye sektörel yaptırımlar da uyguladı, rejimin finans ağının kalbinde yatan sektörleri hedef aldı. Bu çerçevede ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, hem askeri hem sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belli girişimlerin, altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsadı.

        AB, rejimin devrilmesinin ardından, 24 Şubat'ta ise Suriye'ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları "askıya almaya" karar verdiğini duyurarak bu konuda ilk adımı atmıştı.

        AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili kararların "geri döndürülebilir" nitelikte olduğunu, ülkedeki durumun yakından takip edildiğini vurguluyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir, temsilîdir

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