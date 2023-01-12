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Haberler Para Son dakika: ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı! ABD aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu?
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ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı

ABD'de yıllık enflasyon aralık ayında beklentilere paralel bir şekilde yüzde 6.5 oldu. Altı aydır aralıksız gerileyen yıllık enflasyon böylece 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Veri sonrası Fed'in 1 Şubat'ta faizi 25 baz puan artırma ihtimali güçlendi. Dolar küresel olarak zayıflarken Dolar/TL'de önemli bir hareket olmadı. Euro/TL ise parite etkisiyle 20.21'den 20.24'e kadar çıktı. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 5'i aştı

Son dakika: ABD'de aralık ayı enflasyonu açıklandı! ABD aralık ayı enflasyon oranı kaç oldu?

ABD'de piyasaların merakla beklediği aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 yükseldi. Piyasa beklentisi de enflasyonun yüzde 6.5 gelmesi yönündeydi. Söz konusu dönemde enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon yüzde 5.7 oldu.

Aralıkta tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0.1 geriledi.

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 7.1 olarak açıklanmıştı. Aralık ayıyla beraber yıllık enflasyon Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Aralıktaki düşüşte akaryakıt fiyatlarının aylık olarak yüzde 9.4 gerilemesi etkili oldu. Fiyatlar geçen yılın aynı ayının ise yüzde 1.5 altına düştü. Buna karşılık gıda fiyatları aralıkta aylık yüzde 0.3 yükseldi.

HAZİRANDA 40 YILIN ZİRVESİ GÖRÜLDÜ

Haziran ayında enflasyon yüzde 9.1 ile 40 yılın zirvesine yükselmişti.

ABD'de yıllık enflasyonun 10 yıllık seyri (%):

Yıl Ocak Şub. Mart Nis. May. Haz. Tem. Ağu. Eyl. Ekim Kas. Ara.
2012 2,9 2,9 2,7 2,3 1,7 1,7 1,4 1,7 2,0 2,2 1,8 1,7
2013 1,6 2,0 1,5 1,1 1,4 1,8 2,0 1,5 1,2 1,0 1,2 1,5
2014 1,6 1,1 1,5 2,0 2,1 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7 1,3 0,8
2015 -0,1 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,5 0,7
2016 1,4 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 1,1 1,5 1,6 1,7 2,1
2017 2,5 2,7 2,4 2,2 1,9 1,6 1,7 1,9 2,2 2,0 2,2 2,1
2018 2,1 2,2 2,4 2,5 2,8 2,9 2,9 2,7 2,3 2,5 2,2 1,9
2019 1,6 1,5 1,9 2,0 1,8 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8 2,1 2,3
2020 2,5 2,3 1,5 0,3 0,1 0,6 1,0 1,3 1,4 1,2 1,2 1,4
2021 1,4 1,7 2,6 4,2 5,0 5,4 5,4 5,3 5,4 6,2 6,8 7,0
2022 7,5 7,9 8,5 8,3 8,6 9,1 8,5 8,3 8,2 7,7 7,1 6,5

EURO/DOLAR YÜKSELDİ

ABD enflasyonu Fed'in faiz kararında etkili olduğu için piyasalarda merakla bekleniyordu. Enflasyon verisi öncesi piyasa ağırlıklı olarak 1 Şubat'ta Fed'den 25 baz puanlık artırım gelmesini zaten bekliyordu. Ancak verinin beklentilere paralel gelmesiyle bu beklenti iyice güçlendi. Eğer enflasyon beklentileri aşsaydı 50 baz puanlık bir artırımının yeniden masaya geleceği konuşuluyordu.

Bu sebeple veri öncesi 1.0750'den işlem gören Euro/dolar ilk anda veri sonrası 1.0830'a yükseldi.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 102.8 seviyesinden 102.1'e geriledi.

Yurtiçinde dolar/TL veri sonrası 18.77-18.78 aralığındaki seyrini sürdürürken Euro/TL parite etkisiyle 20.21'den 20.34'e yükseldi.

BORSADA ALIMLAR HIZLANDI

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksindeki yükseliş yüzde 5'i aştı. Veri öncesi BIST 100 4.827 puan civarında seyrediyordu. TSİ 17.15 itibarıyla 4.977 puanı gördü. Ardından 4.957 puana çekildi.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan

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