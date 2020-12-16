Pompeo karantinaya alındı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Covid-19 hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındığını duyurdu. Bakanlık, Pompeo'ya yapılan Covid-19 testinin ise negatif çıktığını açıkladı.
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