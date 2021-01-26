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ABD tarihinde bir ilk: Yellen, ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı oldu!

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'a onay verdi. Eski Fed Başkanı Yellen, ABD tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu

SON DAKİKA: ABD tarihinde bir ilk: Yellen, ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı oldu! - Haberler
ABD tarihinde bir ilk: Yellen, ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı oldu!
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AA

Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 84 senatör Yellen'ın Hazine Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 15 senatör "hayır" oyu kullandı.

Böylece Yellen, ABD tarihinde Hazine Bakanlığı görevine gelen ilk kadın oldu. Yellen, cuma günü de ABD Senatosu Finans Komitesinden onay almıştı.

Tecrübeli bir ekonomist olan Yellen, 2014'te Fed'in ilk kadın başkanı olmuştu. AA'nın haberine göre; Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Yellen'ı yeniden Fed başkanlığına aday göstermemesiyle söz konusu göreve 2018'de Jerome Powell atanmıştı.

BAKANLIĞA TÜRK ASILLI ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında daha fazla desteğe ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Didem Nişancı

Öte yandan, Yellen'a Hazine Bakanlığı görevinde özel kalem müdürü olarak Türk asıllı Didem Nişancı eşlik edecek.

Nişancı, Yellen'a en yakın isimlerden biri olacak. Özel kalem müdürü, bakanlık makamının faaliyetlerini koordine etmenin yanında, tüm bakanlık personelinin amiri konumunda bulunuyor.

Finansal veri hizmetleri ve medya şirketi Bloomberg'in kamu politikaları bölümünde yöneticilik yapan Didem Nişancı daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmıştı.

Nişancı, 2018'de Bloomberg'deki görevine başlamadan Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.

ABD Senatosunun bankacılık komitesinde de görev alan Nişancı, 1998-2001 yılları arasında ise Hazine Bakanlığında görev yapmıştı.

YELLEN'IN ODAĞINA AMERİKAN İŞÇİLER OLACAK

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçtiğimiz günlerde Senatonun Finans Komitesinde yaptığı açıklamasında, kentlerde ve kırsalda yaşayan işçilerin ihtiyaçları ile rekabetçi bir ekonomiye sahip olmaya odaklanacağını ifade etmişti.

Yellen, Senatonun Finans Komitesinde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla önlem alınmaması halinde daha uzun ve acı verici resesyon riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Gelecek aylarda aşı dağıtımı, okulların yeniden açılması ve istihdamın korunması için daha fazla yardıma ihtiyaç olacağını vurgulayan Yellen, "Ne Başkan ne de ben, ülkenin borç yükünü değerlendirmeden bu destek paketini önerdik. Ancak şimdi tarihi düşük seviyelerdeki faiz oranlarıyla yapabileceğimiz en akıllıca şey büyük oynamak." dedi.

Yellen söz konusu desteğin faydalarının maliyetlerinden çok daha ağır basacağına inandığına işaret ederek, "Amerikalıların bu salgının son aylarına kadar dayanmalarına yardımcı olmak, insanlar işlerine geri dönerken onları güvende tutmak. Bu bizim ilk görevimiz." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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