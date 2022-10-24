Bozdağ'dan 24'üncü madde mesajı 0:00 / 0:00

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili olarak, "Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. 24. madde. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlar için değil başı açık kadınların da hakkını koruyacak" dedi.

Adalet Bakanı TRT Haber'de soruları yanıtladı. Bakan Bozdağ, "Başörtüsü için tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi." dedi.

Bakan Bozdağ, "İşkenceye sıfır toleransı iktidar olunca hemen uyguladık. Cezaevi yapmak övünülecek ve anlatılacak bir iş değil. Keşke suç işlenmese de cezaevleri olmasa. Bunlar mecbur olduğumuz işler" diye konuştu.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

Başörtüsü düzenlemesinde son durumu aktaran Bakan Bozdağ "CHP'nin TBMM'ye verdiği teklif esasında olmayan sorunu yeniden sorun haline getirecek bir dayanak teşkil ediyor. Özel sektörü ve diğer alanları kapsamıyor. Kamuda sadece bir mesleği icra eden kadınları kapsıyor. Bu düzenleme yasakçı zihniyet geldiğinde, olmayan sorunu yasal dayanaklı soruna dönüştürür" diye konuştu.

Bozdağ, "CHP bu teklifi neden verdi? Bu teklif niye şimdi geldi. AYM'de milletin temel hak ve özgürlüklerini dava konusu eden CHP. Sebebi Başkanlık sistemidir, 50+1 sistemidir. Kendi sabit oyları yetmeyince, karşıdan oy alacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın yenme ve kazanma korkusu onları daha fazla insanlara yaklaşmaya da zorlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır yenilmeyen bir pehlivan oluşu, CHP'yi değişmeye zorlamıştır" ifadelerini kullandı.

"BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASANIN 24. MADDESİ DEĞİŞECEK"

Anayasa'nın 24'üncü maddesine dikkat çeken Bozdağ şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, Meclis'e teklifi verince, Cumhurbaşkanımız artık böyle bir sorun olmadığını söyleyerek karşı bir teklifte bulundu. Biz bir çalışma yaptık, önce siyasilerle arkasından anayasa hukuku profesörlerle bir araya geldik. Daha sonra kabine bir sunum yaptım. Görüşmeler sonrası şuna karar verdik. Tek maddede yapalım. Tek maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. 24. madde. Bu düzenleme sadece başını örten kadınlar için değil başı açık kadınların da hakkını koruyacak."

MECLİS'TE ÇEKİÇLİ PROTESTO

Dezenformasyon düzenlemesi sırasında Meclis'teki çekiçli protesto hakkında konuşan Bekir Bozdağ, "Meclis, vekillerin değil milletin Meclisi'dir. Milletin değerlerini vekillerin hepsi içtüzüğe göre çalışarak koruyacak. Kürsü sorumsuzluğunu ortaya koymuştur. Genel kurullara silahla girilmez. Çekiçle girilmez, bu da silahtır. Vekillerin içeriye silahla girmeyeceği kabul edilerek aranmıyor. Yasaklara önce vekillerin uyması gerekir. İçtüzük değişikliği Türkiye'nin hayrına olur" diye konuştu.