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Haberler Gündem Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasını saygısızlık olarak değerlendirdi. Bozdağ, İYİ Parti İl Başkanlığı'na kurşun isabet etmesi sonrası Meral Akşener'in açıklamalarına da tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızdan özür dilemeli" ifadelerini kullandı

Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seccade tepkisi
HABERTURK.COM

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabıyla basması hakkında, "Saygısızlık" yorumu yaptı. Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşun hakkında da bilgi verdi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşun hakkında açıklamalar yaptı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformu'nun düzenlediği iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu iftar sonrasında yer aldığı fotoğraf karesinde, seccadeye bastığının görülmesi nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

Adalet Bakanı Bozdağ, fotoğraf karesi hakkında, "Bu büyük bir saygısızlıktır" dedi.

Bozdağ şunları söyledi:

"Temiz olması gerekir. Namazın şartlarından birisi temizliktir. Kimse ayakkabıyla basamaz. Seccadenin üzerine ayakkabı ile basılması toplumuzun medeniyet değerlerine, Müslüman toplumun kullandığı sembollere saygısızlık olarak kabul edilir. Daha önce başörtüsüne bez parçası demişti. Başörtülü kadınların kamuda istihdamına karşı çıktılar. Bu zihniyet, CHP zihniyetinin ta kendisidir. Helalleşme adına yeni dönem başladığını ifade ettiler. Belli ki bilinçaltı henüz hakimiyetini gidermemiş durumda. Bazıları "mücahit Kılıçdaroğlu" diyor. Seccadeye ayakkabıyla bassan mücahite şahit olduk. Biz istismar yapmıyoruz, yapılan saygısızlığı, değerleri aşağılamayı kınıyoruz, reddediyoruz. Biz doğru olanı yapıyoruz. İstismarı yapan oruç tutmadığı halde iftara gidendir, namaz kılmayanların cumaya gitmesidir. Bu büyük saygısızlığı kınadığımı ifade etmek isterim."

İYİ PARTİ'YE KURŞUN

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na kurşun isabet etmesi hakkında konusunda değerlendirmelerde bulunan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti binasına yapılan saldırıyı kınadık. Soruşturma devam ediyor. Bir partinin il başkanlığının kurşunlandığı ortaya çıkıyor. Kimse bir şey bilmiyor, delil yok; hemen Sayın Akşener ve diğer liderler açıklama yaptılar. Adeta olayı, yaptıranı biliyorlarmış gibi. Hem Cumhurbaşkanımızı hem partimizi hedef gösteren açıklamalar. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Sayın Akşener, Sayın Cumhurbaşkanımız'dan özür dilemeli. Bilgi sahibi olmadan, delil olmadan, fail yakalanmadan hedef gösteren bu açıklamaları yapanları kınıyoruz."

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