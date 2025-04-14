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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Adalet Bakanı, cuma günü DEM heyeti ile görüşecek | Son dakika haberleri

        Adalet Bakanı, cuma günü DEM heyeti ile görüşecek

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cuma günü DEM Parti Heyeti ile bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 14.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 14.04.2025 - 12:25
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        Adalet Bakanı ile görüşme cuma günü
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        DEM Parti'den yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmenin cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirileceği kaydedildi.

        Açıklamada heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri'nin yer alacağı ifade edildi.

        Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç DEM Parti Heyetiyle Cuma günü saat 14'te görüşecektir" denildi.

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