Adalet Bakanı, cuma günü DEM heyeti ile görüşecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cuma günü DEM Parti Heyeti ile bir araya gelecek
DEM Parti'den yapılan açıklamada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmenin cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri'nin yer alacağı ifade edildi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç DEM Parti Heyetiyle Cuma günü saat 14'te görüşecektir" denildi.