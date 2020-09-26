Adalet Bakanı Gül: İnceleme izni verdim

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Bahçelievler'de bir kişiyi gasp ve darbederek dere yatağına attıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin hakimlikçe serbest bırakılmasına ilişkin Twitter'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül, "İstanbul Bahçelievler'deki olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul'a inceleme izni verdim" dedi. Gül, şöyle devam etti:

"Adalet, demokratik hukuk düzeninin can evidir. Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK’nın görevidir.

Olayda yargı kararının yargısal denetimi elbette kendi mekanizması içinde yürüyecektir. HSK denetimi bu mekanizmanın dışındadır. Kurul, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük kurallarının kurumsal teminatı olarak bu çerçevede disiplin incelemesini süratle yerine getirecektir.

Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır. O kapıdan giren her bir mağdur, her bir vatandaşımız adalet terazisinin yüreğine vereceği hak, hukuk ve vicdan duygusunu hissederek bu kapıdan ayrılmalıdır."