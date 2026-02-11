Adalet Bakanı Gürlek: Kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligâhı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA, temsilidir.