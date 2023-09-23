Adalet Bakanı Tunç'tan 1000 hakim ve savcı yardımcısı açıklaması! Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak, görev süresi ne kadar?

Adalet Bakanı Tunç'tan 1000 hakim ve savcı yardımcısı açıklaması! Hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak, görev süresi ne kadar?

Adalet Bakanı Tunç'tan 1000 hakim ve savcı yardımcısı açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımının 23-24 Aralık'ta yapılacağını açıklarken, "Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız, 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Bunun bir bölümü Adalet Akademisi'nde eğitim olarak geçecek" dedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınavın 23-24 Aralık'ta gerçekleşeceğini belirterek, "Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız, 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Bunun bir bölümü Adalet Akademisi'nde eğitim olarak geçecek. Önemli bir bölümünde de tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişecekler." dedi.

Bakan Tunç, Pendik Belediyesini ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, siyasete başladığı yer olan bu ilçede hatıralarının bulunduğunu belirterek, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile uzun süre siyaset yaptığını anlattı.

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İstanbul ve Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Pendik'in 750 bin nüfusa sahip olduğunu kaydeden Tunç, Erol Kaya'nın Pendik Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden bu yana ilçenin kentleşme, şehirleşme, gelişim ve kalkınma anlamında çok büyük mesafe aldığını aktardı.

Tunç, Pendik'in çok büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek, "Bu büyümeye oranla da tabi ki belediyecilik hizmetlerinde de Pendik'imiz hep Türkiye'ye örnek oldu, örnek projeler devam etti. Erol Kaya ve Salih Kenan Şahin'in ardından bugün Ahmet Cin başkanımız bu bayrağı en güzel şekilde taşımanın gayreti içerisindeler. Pendik'in projeleri ile gurur duyuyoruz. Pendik'in gelişmesi ve İstanbul'daki diğer ilçelere ve bütün Türkiye'ye örnek projeler üretmesi çok sevindirici." ifadelerini kullandı.

DANIŞTAY'IN "HAVALİMANLARINDA HAKİMLERİN ÜSTLERİNİN ARANMAMASI" KARARI

Adalet Bakanı Tunç, açıklamasının ardından bir gazetecinin, Danıştay 10. Dairesi'nin "havalimanı güvenlik noktalarında hakimlerin üstlerinin aranmaması"na yönelik aldığı kararı sorması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

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"Danıştay 10. Dairesi böyle bir karara vardı. Bu karar oy çokluğuyla alınmış bir karar. Sayın Daire Başkanı'nın da karşı oyu var. Karşı oya da baktığımız zaman oradaki gerekçeleri ortaya koyuyor. Burada tabii Danıştay'ın verdiği bu karar, kesin bir karar değil. Bu karara itiraz mümkün. Davalı taraf Ulaştırma Bakanlığı olarak görülüyor. Danıştay'ın ilgili dairesinin kararına karşı bu itiraz yapıldığında da, Danıştay İdari Dava Daireleri'ne gidecektir. Danıştay İdari Dava Daireleri de bu kararı değerlendirecektir."

Bu kararın kesin bir karar olmadığını belirtmekte fayda olduğunu aktaran Tunç, şöyle devam etti:

"Karara şöyle bir baktığımız zaman 2802 sayılı Hakim Savcılar Kanunu'na dayandırmış mahkeme üyeleri, daire üyeleri. Tabii bizim uluslararası yükümlülüklerimiz var, altına imza attığımız uluslararası sözleşmeler var. Havacılık alanında, sivil havacılık alanında. Dolayısıyla bu sözleşmeleri de gözardı etmemek lazım. Anayasamızın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler bir kanunla çeliştiğinde sözleşme uygulanır. Burada tabii takdir, itiraz edildiğinde Danıştay İdari Dava Daireleri'nin önüne gelecektir ve oradan hukuki, doğru bir karar çıkacağına inanıyoruz." diye konuştu.

ADALET BAKANLIĞI'NA PERSONEL ALIMI

Bakan Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında bunu açıkladığını anımsatarak, yargının güçlendirilmesi, adalete güvenin sağlanması, yargıdaki gecikmelerin en aza indirilmesi, vatandaşların yargı hizmetlerinden hızlı, adil ve etkin bir şekilde yararlanabilmesi için çalışmalarını kesintisiz devam ettiklerini belirtti.

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Bu anlamda, hem yargının hizmetlerini sunma noktasında teknolojinin imkanlarından faydalanılmasına hem de hakim savcıların sayısının ve niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavı kazanan hakim savcı yardımcılarımız, 3 yıl hakim savcı yardımcısı olarak görev yapacaklar. Bunun bir bölümü Adalet Akademisi'nde eğitim olarak geçecek. Önemli bir bölümünde de tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişecekler. Eskiden hakim savcı adayı 2 yıllık bir staj dönemi vardı. Artık adaylık şeklinde değil, bundan sonraki süreçte hakim savcı yardımcılığı dönemi başlıyor."

Bakan Tunç, 2024 yılından itibaren de Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı olacağını, Hakim Savcı Yardımcılığı Sınavı'na girebilmek ve avukatlık stajına başlayabilmek için bu sınavın kazanılması gerekeceğini aktardı.

Şu anda 26, 27 ve 28'inci staj döneminde bulunan yaklaşık 3 bin 800 hakim savcı adayı olduğunu, onların da staj dönemi biter bitmez görev yerlerine kuralarının çekileceğini belirten Tunç, toplamda 23 bin 826 hakim savcı olduğunu, yeni gelenlerle beraber yargı teşkilatının daha da güçleneceğini söyledi.

Tunç, yargının diğer personelini de güçlendirmek gerektiğine işaret ederek, şu anda mülakatları biten ve değerlendirme aşamasında olan, zabıt katibi, şoför, hizmetli ve ceza infaz koruma memurları olmak üzere toplamda 20 bin 857 personel alımının söz konusu olduğunu, birkaç gün içerisinde sınav sonuçlarının açıklanacağını sözlerine ekledi.