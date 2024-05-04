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        Adalet Bakanı Tunç'tan UCM'ye İsrail tepkisi

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'e dava açmamasına tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları cesaretlendirmekte, uluslararası hukuka olan güveni ortadan kaldırmakta, UCM'yi etkisizleştirmektedir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 15:31 Güncelleme: 04.05.2024 - 15:31
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        Bakan Tunç'tan UCM'ye İsrail tepkisi
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Filistin’de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak dava açmamasının Gazze’deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olduğunu belirtti. Tunç, "Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları cesaretlendirmekte, uluslararası hukuka olan güveni ortadan kaldırmakta, UCM’yi etkisizleştirmektedir" dedi.

        Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "UCM Başsavcısı Karim Khan'ın Filistin’de işlenen insanlık suçları karşısında soruşturmayı tamamlayarak davayı açmaması Gazze’deki dramın giderek artmasına, çocuk katliamının devamına neden olmaktadır. Davanın gecikmesi İsrailli saldırganları cesaretlendirmekte, uluslararası hukuka olan güveni ortadan kaldırmakta, UCM’yi etkisizleştirmektedir. 15 bini çocuk, 37 bin sivilin öldürüldüğü, 77 bin masum insanın yaralandığı, milyonlarca insanın açlık ve susuzluğa maruz bırakıldığı, hastanelerin, ibadethanelerin, okulların, mülteci kamplarının bombalandığı saldırılarda harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecektir. Tüm suç delilleri ortada iken davayı açmamakta direnmek, katliama sessiz kalmak, işlenen suça ortak olmak anlamına gelecektir. Artık tahammül kalmamıştır, insanlık vicdanı dünyanın her yerinde, üniversitelere, sokaklara, meydanlara taşmaktadır. Çocukların katlini önlemek UCM’nin elindedir, soykırım suçunu önlemek UCM’nin varlık sebebidir, UCM, bunun için kurulmuştur, bu yetkisi vardır. Suçlular da bellidir, acilen soruşturma açılmalı, tedbir kararları alınmalı, suçluların tutuklanması sağlanmalıdır. Bir gün bile gecikmek, yüzlerce çocuğun hayattan koparılması demektir. UCM Başsavcısı Karim Khan; beklemeniz için hiçbir neden yok, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak değil; insan haklarını ve adaleti savunan biri olarak geçmek istiyorsanız 1 dakika bile beklememeniz gerekir. Lütfen çocuklar öldürülmesin. Suçlular adalet önünde hesap versin" ifadelerini kullandı.

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