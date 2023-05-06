Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan "Abdullah Öcalan ile görüşme" iddialarına belgeli yanıt
ABONE OL

Adalet Bakanlığı'ndan "Abdullah Öcalan ile görüşme" iddialarına belgeli yanıt

Adalet Bakanlığı, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapıldığı iddialarına karşılık belgeli açıklama yaptı. Açıklamada, İmralı adasına giden ekibin hükümlülerin bulunduğu alana gitmediği belirtildi

Son dakika: Adalet Bakanlığı'ndan
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü elebaşısı tutuklu Abdullah Öcalan ile görüşme yapıldığı iddiaları hakkında belgeleri açıkladı. Yapılan açıklamada, adadaki binalarda meydana gelen hasarlı yapı için ekip gönderildiği, ekibin hükümlülerin bulunduğu bölümde inceleme ve denetim yapmadığı belirtildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, muhalefetin öne sürdüğü "PKK'nın elebaşı Öcalan'la yargı mensubunun görüştüğü" iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Muhalefetin, "bir yargı mensubunun terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya gönderildiği" iddiasının hatırlatılması üzerine Bakan Bozdağ, şunları söyledi:

"Meral Hanım'ın açıklamaları çok talihsiz bir açıklama, demeyeceğim. Çünkü bilerek yapılmış bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Bizim oradaki cezaevinin güvenlik kısmında, çatısında birtakım sıkıntılar olması nedeniyle yağmurda da akıntılar olması nedeniyle ilgili yer komutanlığının talebi üzerine askerlerin konuşlu bulunduğu binalarda inceleme yapmak, ne ihtiyaç var onu tespit etmek, bununla ilgili teknik değerlendirme yapmak üzere talepte bulunuldu. Bunun üzerine Bakanlık oraya inşaat mühendisi, makine mühendisi bir de tetkik hakimi gönderdi. Çünkü böyle yerlere aynı usul var, gönderiliyor ve bunlar gidiyorlar sadece askerlerimizin konuşlu bulunduğu yerlerde inceleme yapıyorlar. Ne yapılabilir, teknik bir raporu da Bakanlığımıza sunuyorlar. Sayın Akşener'e bu yazışmalar, ziyaretler aktarılıyor. Halbuki yazışma metinlerini okusa, talebin kimden geldiği, ne için geldiği, gidenlerin ne yaptığı, neler yaptığı bütün burada yazılı ve açık."

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanlığı ise, iddialar üzerine açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğu ve bina içlerine su aktığı Bursa İl Jandarma Komutanlığının 22.02.2023 tarihli yazılı talebine (Ek1) istinaden Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının 01.03.2023 tarihli üst yazısı ile (Ek2) İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığınca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde meydana gelen hasarların ve tespit edilecek ihtiyaçların bakım ve onarımlarının yaptırılması için teknik ekip görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Bu doğrultuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli 1 Makine Mühendisi, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli İnşaat ve Elektrik Mühendislerinden oluşan toplam 4 kişilik teknik ekip ile ekibin başkanlığını ve koordinesini yapmak üzere Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat Emlak Büro Sorumlusu Tetkik Hakimi 21 Mart 2023 tarihinde adı geçen kurumda inceleme yapmak üzere görev olurları alınmak suretiyle (Ek3) görevlendirilmişlerdir. Söz konusu olurlara istinaden adada teknik incelemeler yapılarak ihtiyaç duyulan tadilat ve güçlendirmelere ilişkin hazırlanan rapor Genel Müdürlük Makamı’na sunulmuştur.

Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır.

Belgeler ve gerçekler ortada iken buna rağmen yapılan haber ve açıklamalar bu gerçeği çarpıtmaktan ibarettir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler: Bahçeli'den Balıkesir'de açık hava toplantısı
GÜNDEM Bahçeli'den Balıkesir'de açık hava toplantısı
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan paylaşım
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: 85 milyon kazanacak
Son dakika: Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Erzincan'da: O fabrikaları yeniden açacağım
GÜNDEM Kılıçdaroğlu Erzincan'da: O fabrikaları yeniden ...
Depreme 23 günlükken kuvözde yakalandı! 3 ay sonra büyük kavuşma! - Son dakika deprem haberleri
GÜNDEM Depreme 23 günlükken kuvözde yakalandı! 3 ay sonra ...
Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında
GÜNDEM Antalya ve Mersin'de şiddetli sağanak! Yollar göle ...
Son dakika: Nöbet tutarken vefat eden Er Nurol Gürol 31 yıl sonra şehit sayıldı
GÜNDEM Vefat eden asker, 31 yıl sonra şehit sayıldı
BİM aktüel 9 - 12 Mayıs 2023 kataloğu fiyat listesi: BİM'de Anneler Günü'ne özel fırsatlar haftası!
GÜNDEM BİM'de Anneler Günü fırsatları!
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI 2023 | Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, hangi bankalar veriyor?
GÜNDEM Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik ...
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Memur zammında 4 aylık oran netleşti! Enflasyon farkı ile Temmuz memur zammı ne kadar olacak? İşte yeni maaş senaryoları...
GÜNDEM Memur zammında 4 aylık oran netleşti!
Son dakika haberler: Tam 15 gün oldu... 15 yaşındaki Özge Kocasoy'dan haber yok!
GÜNDEM Tam 15 gün oldu... Özge'den haber yok!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.