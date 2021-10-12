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Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: İki kişi öz çekim yaparken köprüden düştü - Haberler
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Adana'da akılalmaz olay! Öldüren öz çekim!

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki tarihi simgelerinden Varda Köprüsü´nde, fotoğraf çekilmek isterken uçurumdan düştüğü öne sürülen iki kişiden Hatice Nur Karabulut öldü, Mazlum Sözeri ise yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı

ADANA'DA KORKUNÇ OLAY! Son dakika: İki kişi öz çekim yaparken köprüden düştü - Haberler
Adana'da akılalmaz olay! Öldüren öz çekim!
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DHA

Adana'da dün saat 17.30 sıralarında Karaisalı ilçesi Haçkırı Mahallesi´ndeki tarihi Varda Köprüsü´nün yakınında insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

UÇURUMUN KENARINA YAKLAŞTILAR

DHA'da yer alan habere göre ilçeye gezmek için gelen Hatice Nur Karabulut ve Mazlum Sözeri, iddiaya göre tarihi Varda Köprüsü ile fotoğraf çekilmek için uçurum kenarına yaklaştı.

50 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜLER

Fotoğraf çekilirken dengelerini kaybettikleri öne sürülen Karabulut ve Sözeri, yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADININ ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ekipler, vinç yardımıyla düşen ikilinin yanına ulaşmayı başardı. Zorlu bir çalışmanın ardından vinçle düştükleri yerden çıkartılan ikiliden Hatice Nur Karabulut'un öldüğü belirlendi.

DİĞERİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Yaralı olarak kurtarılan Mazlum Sözeri ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Karabulut'un cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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