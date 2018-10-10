Adana Kozan'da AFAD'ın verilerine göre, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.33'te meydana gelen deprem yerin 26.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verileri ise Adana'daki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak ölçtü. Deprem saat 10.33'te yerin 26.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin ardından bölgede 1.7 ve 2.8 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi. Türkiye'de yaşanan son depremler ise şöyle:

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, yaşanan son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2018.10.10 11:03:21 39.5887 26.0193 2.9 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2018.10.10 10:47:58 37.4322 35.8517 24.0 -.- 2.8 -.- ESKIKABASAKAL-KOZAN (ADANA) İlksel 2018.10.10 10:45:01 37.3015 35.7975 25.3 -.- 1.7 -.- GOKCEYOL-KOZAN (ADANA) İlksel 2018.10.10 10:38:15 39.5865 26.0222 5.5 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2018.10.10 10:33:32 37.4330 35.8970 26.3 -.- 3.3 3.4 COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel 2018.10.10 09:14:58 36.0175 31.0723 9.1 -.- 3.4 3.3 AKDENIZ İlksel 2018.10.10 09:07:10 38.7162 28.0998 10.7 -.- 1.8 -.- CAMKOY-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2018.10.10 08:26:31 40.1092 28.5852 6.7 -.- 2.0 -.- DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2018.10.10 08:23:35 34.6057 34.0258 40.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2018.10.10 07:18:43 37.2078 28.5083 2.3 -.- 1.4 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel 2018.10.10 06:11:55 36.9898 27.7988 10.9 -.- 1.1 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.10.10 06:00:03 36.8913 27.6047 3.2 -.- 0.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2018.10.10 05:14:58 36.9940 27.7745 5.0 -.- 1.8 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.10.10 05:05:54 36.8928 27.2005 14.9 -.- 0.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2018.10.10 03:42:17 37.0020 27.7178 7.7 -.- 1.0 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel 2018.10.10 03:19:45 38.7455 26.4912 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2018.10.10 02:42:10 36.9938 27.8125 8.6 -.- 1.9 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel 2018.10.10 02:25:42 37.0247 27.7497 8.2 -.- 1.2 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) REVIZE01 (2018.10.10 02:25:42) 2018.10.10 02:19:01 40.7898 27.5303 21.3 -.- 2.4 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel 2018.10.10 02:00:42 37.5333 30.5853 5.3 -.- 1.3 -.- BELOREN-BUCAK (BURDUR) İlksel 2018.10.10 01:46:09 35.9910 31.1028 6.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2018.10.10 00:33:52 36.9817 27.7978 5.0 -.- 1.2 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel

İlksel

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