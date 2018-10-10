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Son Dakika: Adana'da deprem! Son depremler

Adana'dan son dakika deprem haberi geldi. Adana Kozan'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 26.3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 10.33'te yaşandı. İşte Türkiye'de yaşanan son depremler

10.10.2018 - 10:57 | Güncelleme:

Adana Kozan'da AFAD'ın verilerine göre, 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.33'te meydana gelen deprem yerin 26.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Merkezi verileri ise Adana'daki depremin büyüklüğünü 3.4 olarak ölçtü. Deprem saat 10.33'te yerin 26.3 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin ardından bölgede 1.7 ve 2.8 büyüklüklerinde iki deprem daha meydana geldi. Türkiye'de yaşanan son depremler ise şöyle:

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, yaşanan son depremler şöyle: 

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2018.10.10 11:03:21  39.5887   26.0193        2.9      -.-  1.8  -.-   TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2018.10.10 10:47:58  37.4322   35.8517       24.0      -.-  2.8  -.-   ESKIKABASAKAL-KOZAN (ADANA)                       İlksel
2018.10.10 10:45:01  37.3015   35.7975       25.3      -.-  1.7  -.-   GOKCEYOL-KOZAN (ADANA)                            İlksel
2018.10.10 10:38:15  39.5865   26.0222        5.5      -.-  2.4  -.-   GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)          İlksel
2018.10.10 10:33:32  37.4330   35.8970       26.3      -.-  3.3  3.4   COBANPINARI-KOZAN (ADANA)                         İlksel
2018.10.10 09:14:58  36.0175   31.0723        9.1      -.-  3.4  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2018.10.10 09:07:10  38.7162   28.0998       10.7      -.-  1.8  -.-   CAMKOY-GOLMARMARA (MANISA)                        İlksel
2018.10.10 08:26:31  40.1092   28.5852        6.7      -.-  2.0  -.-   DORAK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                    İlksel
2018.10.10 08:23:35  34.6057   34.0258       40.9      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.10.10 07:18:43  37.2078   28.5083        2.3      -.-  1.4  -.-   OZLUCE-(MUGLA)                                    İlksel
2018.10.10 06:11:55  36.9898   27.7988       10.9      -.-  1.1  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2018.10.10 06:00:03  36.8913   27.6047        3.2      -.-  0.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2018.10.10 05:14:58  36.9940   27.7745        5.0      -.-  1.8  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2018.10.10 05:05:54  36.8928   27.2005       14.9      -.-  0.9  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2018.10.10 03:42:17  37.0020   27.7178        7.7      -.-  1.0  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            İlksel
2018.10.10 03:19:45  38.7455   26.4912        5.0      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2018.10.10 02:42:10  36.9938   27.8125        8.6      -.-  1.9  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel
2018.10.10 02:25:42  37.0247   27.7497        8.2      -.-  1.2  -.-   MAZIKOY-BODRUM (MUGLA)                            REVIZE01   (2018.10.10 02:25:42)
2018.10.10 02:19:01  40.7898   27.5303       21.3      -.-  2.4  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2018.10.10 02:00:42  37.5333   30.5853        5.3      -.-  1.3  -.-   BELOREN-BUCAK (BURDUR)                            İlksel
2018.10.10 01:46:09  35.9910   31.1028        6.9      -.-  2.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2018.10.10 00:33:52  36.9817   27.7978        5.0      -.-  1.2  -.-   COKERTME-MILAS (MUGLA)                            İlksel
İlksel

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