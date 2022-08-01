Adana'da kadın cinayeti! Melek, uykusunda öldürüldü 0:00 / 0:00

DHA

Adana'da 3 ay önce tanıştığı ve dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ü. (35) tarafından gece uyurken kalbinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Melek Yıldırım´ın (28) cenazesi yakınlarına teslim edildi. DHA'nın haberine göre Yıldırım´ın babası Cumali Şahin, "Akşam kızıma şiddet uygulamış. 'Geleyim mi kızım' dedim, 'Yok baba' dedi. Gecesinde katledildi. Bir daha Melek'ler ölmesin" dedi.

ŞİDDETE UĞRADI, 2 ÇOCUĞUYLA BALKONDA UYUMAYA BAŞLADI Olay, Sarıçam ilçesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eşinden bir süre önce ayrılan tekstil işçisi ve 3 çocuk annesi Melek Yıldırım, 3 ay önce Ramazan Ü. ile tanıştı. İkili kısa süre sonra dini nikah yaparak Yıldırım´ın 1 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğuyla yaşamaya başladı. Bir süre sonra Ramazan Ü. kıskançlık nedeniyle Yıldırım´la sık sık tartışmaya başladı. Dün akşam saatlerinde çift tekrar tartıştı. Ramazan Ü. tartışma sırasında Melek Yıldırım´a şiddet uyguladı. Daha sonra Yıldırım, 2 çocuğuyla balkonda uyumaya başladı.

MELEK'İ BIÇAKLAYIP, KUZENİNİN EVİNE KAÇTI Gece saatlerinde mutfaktan aldığı bıçakla balkona çıkan Ramazan Ü., çocuklarıyla uyuyan Melek Yıldırım´ı kalbinden bıçakladı ve ardından kuzeninin evine kaçtı. Burada polisi arayan Ramazan Ü., Yıldırım´ı bıçakladığını ve kuzeninin evinde olduğunu söyledi. İhbarla Ramazan Ü. ve Melek Yıldırım'ın olduğu evlere ekip gönderildi. Sağlık ekipleriyle eve giren polisler, Yıldırım´ın kanlar içinde balkonda, çocukların da ağlayarak annelerinin yanında olduğunu gördü. Öldüğü belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ramazan Ü. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.