Adana'da 3 gün önce halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve en son ormanlık alanda görünen gencin bulunması çalışmalar sürüyor. Kayıp gencin en son görüldüğü bölgedeki tarla içinde çanta ve defterlerine ulaşıldı.

İHA'nın haberine göre olay, 2 Ocak günü Çukurova Halk Eğitim Merkezi'nden çıkan 21 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaygısız'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu.

GİDEBİLECEĞİ YERLERDE ÇALIŞMALAR YAPILDI

Ekipler Kaygısız'ın halk eğitim merkezinden çıktıktan sonra gidebileceği güzergahlarda çalışma yaptı. Çalışmada Kaygısız'ın Kabasakal Mahallesi'nde tarla içinde giderken güvenlik kamerasına ulaştı.

AFAD'A HABER VERİLDİ

Polis bu görüntü üzerine AFAD'a haber verdi.

ÇANTA VE DEFTERİNE ULAŞILDI

Kaygısız'ın en son görüldüğü yere gelen ekipler tarla içinde defter parçaları olduğunu tespit edip takip ettiklerinde gencin çantasına ve defterlerine ulaştı. Ekipler bu deliller ışığında ormanlık alanda arama çalışması başlattı, ancak henüz gence ulaşılamadı.

JANDARMA VE KÖPEK DESTEKLİ ARAMA BAŞLADI

AFAD'a destek olarak jandarma ekipleri de bölgeye gelerek köpekli arama başlattı. Ekiplerin ormanlık alanı tarama faaliyetleri aralıksız devam ederken, aile ise gelecek iyi haberi umutla bekliyor.