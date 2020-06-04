AA

Alınan bilgiye göre, İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi üzerinde Entuğrul Kıvanç Kurt idaresindeki 01 L 9201 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle 31 SY 475 plakalı otomobilde bulunanlar araç içinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ve Cankur ekipleri, otomobilin kapılarını keserek, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sürücü mahallinde sıkışan İsmail Yıldırım'ın kurtarılması sırasında oğlunun babasının elinden tuttuğu ve moral vermeye çalıştığı görüldü.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürülen Fahriye Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanedeki işlemlerin ardından Yıldırım'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.