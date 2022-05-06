Adana'da korkunç olay! Kızını zincire vurdu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Adana'da korkunç olay! Kızını zincire vurdu!
ABONE OL

Adana’da annesinin zincire vurduğu 13 yaşındaki kız çocuğunu polis ekipleri kurtardı

Adana'da evden kaçıp ailesinin uyarılarına rağmen trafik ışıklarında dilendiği iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğu, annesi tarafından yatak odasındaki pencere demirine ayaklarından zincirlendi. Böylesine korkunç eziyeti bir ay boyunca çektiği anlaşılan kız çocuğunu mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri kurtardı

Son dakika: Adana'da korkunç olay! Kızını zincire vurdu!
Adana'da korkunç olay! Kızını zincire vurdu!
0:00 / 0:00
DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi´ndeki müstakil bir evin 2´nci katında, akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Suriye uyruklu Semire M.´nin (39), 8 çocuğundan en küçüğü V.C. (13) iddiaya göre sürekli evden kaçıp, kentteki trafik ışıklarında dilenmeye başladı.

KIZINI ZİNCİRLE PENCEREYE BAĞLADI

DHA'da yer alan habere göre ailesi tarafından defalarca uyarılan V.C., mart ayında evden kaçıp, bir arkadaşının evinde kaldı. Daha sonra Usame C. (19), kaldığı adrese gidip kız kardeşi V.C.´yi eve getirdi. Anne Semire M. de kızı V.C.´yi, yatak odasındaki pencere demirlerine ayağından zincirle bağladı.

MAHALLELİ POLİSE İHBAR ETTİ

Bir ay boyunca bağlı kalan V.C., 29 Nisan´da bağırarak yardım istedi. Kızın sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

"ZİNCİRİ HİÇ SÖKMEDİ"

Ekipler, kapısını açtırıp girdikleri evde V.C.´yi ayağındaki zinciri söküp, kurtardı. V.C. ile o sırada evde olan ağabeyi Usame C. ve daha sonra ulaşılan anne Semire M., Çocuk Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.

V.C. ifadesinde, "Bir ay boyunca ayağım zincirle bağlı şekilde yatak odasında kaldım. İhtiyaçlarımı annem karşılıyordu ancak zinciri hiç sökmedi. Olay günü eve gelen polis ekipleri beni kurtardı. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

"SÖZÜMÜ DİNLEMİYORDU"

Anne Semire M. ise ifadesinde, "Kızım haberim olmadan, trafik ışıklarında dilencilik yapıyordu. Sürekli evden kaçıyordu ve nerede kaldığını bilmiyordum. Sözümü dinlemiyordu. Evden kaçmaması için bir ay önce ayaklarını zincirle bağladım. Oğlumun olayla ilgisi yoktur" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI EVİNE DÖNDÜ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Semire M., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırılırken, Usame C. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ailesinden şikayetçi olmayan V.C. de kendi isteğiyle annesinin evine döndü.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Zonguldak'taki cinsel istismar olayında 2 tutuklama daha!
GÜNDEM Zonguldak'taki iğrenç olayda 2 tutuklama daha!
Son dakika: Tuzla Tersanesi'nde 5 işçi yaralandı
GÜNDEM Tuzla Tersanesi'nde 4 işçi yaralandı
Adana'da kanalda cansız beden bulundu
GÜNDEM Adana'da kanalda cansız beden bulundu
Son dakika haberi: Ümit Özdağ Süleyman Soylu ile görüşmek için İçişleri Bakanlığı'na gitti
GÜNDEM Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na gitti
Green Card başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? DVI Lottery 2022 Green Card sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEM Green Card başvuru sonuçları ne zaman?
Bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEM Bariyere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Taksiye binen yolcu “Bayram harçlığı” şoku
GÜNDEM Taksiye binen yolcu “Bayram harçlığı” şoku
Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli 6 Mayıs son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
GÜNDEM 6 Mayıs son depremler listesi
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler neler? 6 Mayıs 2022 İSKİ planlı su kesintileri
GÜNDEM İSKİ planlı su kesintileri
Deniz Gezmiş kimdir, nereli, kaç yaşında ve neden idam edildi? Deniz Gezmiş hayatı ve idamı hakkında bilgiler
GÜNDEM Deniz Gezmiş kimdir?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.