İHA

Adana’da uyuşturucu aldıktan sonra kendinden geçtiği öne sürülen ve otomobilde kilitli kalan bir kişi polis tarafından aracın camı kırılarak kurtarılıp, hastaneye yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şıh Cemil Caddesi'nde mahalle sakinleri sokak girişine park edilmiş, çalışır halde otomobilin uzun süre hareket etmemesi üzerine şüphelenerek araca yaklaştı. İçerisinde bir kişinin uyuşturucu aldığı için baygın olduğu öne sürülürken, yan koltuğunda da tabanca olduğunu fark eden mahallelilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mustafa K. adlı şahıs, ne mahallelinin ne de polisin çağrısına tepki vermeyerek hareketsiz halde yatmaya devam etti. Cadde üzerinde güvenlik önlemi alan polis, levye yardımıyla otomobilin arka camını kırarak kapıyı açtı. Mustafa K., buna rağmen tepki vermedi.

Sağlık ekibinin çağrısına da cevap vermeyen şahıs, sedyeyle ambulansa alındı. Otomobil içerisinde arama yapan ekipler, Mustafa K.’ye ait olduğu değerlendirilen tabancayı da aldı. Şahıs, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise incelenmesi için polis ekiplerince götürüldü. Mustafa K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Ahmet Süren, sokaktan çıkamayan araçların kornaya basması üzerine dışarı çıktıklarını ve aracı fark ettiklerini belirterek, “Otomobilin içerisindeki baygın haldeydi. Cama vurduk ancak bir türlü uyandıramadık. Büyük bir ihtimalle haplanmış. Elinde de silah vardı. Polisi aradık. Onlar da arka camı kırıp, çıkardılar” diye konuştu.