        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Adana ve Siirt'te "Sazan sarmalı" operasyonu: 9 tutuklama

        Adana ve Siirt'te "Sazan sarmalı" operasyonu: 9 tutuklama

        Adana'da "sazan sarmalı" yöntemiyle araç almak isteyen kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, 4 ilde düzenlenen operasyonun ardından tutuklandı. Zanlıların paranın bir kısmını banka hesabından çekip kalanını kripto hesaplara aktardığı tespit edildi. Siirt'te de aynı yöntemle 4 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı belirlenen 2 şüpheli, Şanlıurfa'da yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 10:59 Güncelleme: 16.01.2026 - 10:59
        "Sazan sarmalı" operasyonu: 9 tutuklama
        Adana'da hafif ticari araç almak isteyen kişiyi "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        1 MİLYON LİRAYA ANLAŞTI

        AA'daki habere göre, Ankara'da ikamet eden bir kişi, hafif ticari aracını 1 milyon 50 bin liraya satmak için internet sitesinde ilan verdi. Bu kişiyle iletişime geçen şüpheli, aracı 1 milyon liraya almak için anlaştı.

        KENDİSİNE AİT GİBİ GÖSTERDİ

        Daha sonra şüpheli, fotoğraflarını elde ettiği aracı kendisine ait gibi göstererek internette yeni bir ilan verdi. Adana'da yaşayan ve aracı almak isteyen müşteri M.E.R.'nin vekalet verdiği arkadaşı ile aracın sahibini Ankara'daki bir noterde buluşturan zanlı, 1 milyon lira satış bedelinin istediği bir banka hesabına yatırılmasını sağladı.

        DEVİR İŞLEMİ SIRASINDA ANLADILAR

        Aracın devir işlemi sırasında dolandırıldıklarını anlayan kişilerin ihbarı üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince araştırma başlatıldı.

        4 KENTTE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Ekipler, "sazan sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullananlara yönelik Adana, İstanbul, Mersin ve Gaziantep'te düzenlediği operasyonda şüpheliler M.A. (28), Ö.T. (26), H.D. (23), S.D. (31), B.Ç. (27), E.Ç. (27) ve A.K'yi (28) yakaladı.

        KRİPTO HESABINA AKTARMIŞLAR

        Polis ekiplerince yapılan araştırmada zanlıların, müştekinin parasının yarısını banka hesabından çektiği, kalanını da kripto hesaba aktardığı tespit edildi.

        2 OTOMOBİL VE 1 MOTOSİKLETE EL KONULDU

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin üzerine kayıtlı olan ve suç geliriyle alındığı değerlendirilen 2 otomobil ve 1 motosiklete el konuldu.

        7 ZANLI TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        SİİRT'TE 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Siirt'te araç satın almak isteyen kişileri "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        4 KİŞİ 1 MİLYON LİRA TUTARINDA DOLANDIRDI

        Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan sahte araç satım ilanı oluşturanlara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle başkalarına ait araçları kendilerine ait gibi gösteren Y.K. ve E.K'nin 4 kişiyi toplam 1 milyon lira tutarında dolandırdığı tespit edildi.

        ŞANLIURFA'DA YAKALANDILAR

        Şüpheliler, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Siirt'e getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Sazan sarmalı dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 7 tutuklu

        Sazan sarmalı dolandırıcılık şebekesi çökertildi: 7 tutuklu

        #adana
        #Siirt
        #Son dakika haberler
