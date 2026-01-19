Habertürk
        Son dakika: Adana Yüreğir'de kardeşler arasında çıkan kavgada ortalık karıştı | Son dakika haberleri

        Adana Yüreğir'de kardeşler arasında çıkan kavgada ortalık karıştı

        Adana'da bir markette kardeş olduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:43 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:46
        Markette kavga: Ortalık savaş alanına döndü
        Adana’da bir markette kardeş olduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        KARDEŞLER MARKETTE KAVGAYA TUTUŞTU

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Kardeş oldukları öne sürülen iki kişi bir markette kavgaya tutuştu. Yumrukların hava uçuştuğu kavga sırasında aile bireyleri tarafları ayırmaya çalıştı.Kavga esnasında marketteki ürünler adeta yer bir oldu.

        YAŞANAN ARBADE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Yaşanan arbede güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kız kardeşini öldürüp, annesini yaraladıktan sonra intihar etti

        Konya'da tartışma sırasında tabancayla ateş ettiği kız kardeşi Nida Türkmen'i (19) öldürüp, annesi İsmehan Türkmen'i (45) ağır yaralayan Nadir Türkmen (23), aynı silahla intihar etti. Bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Nadir Türkmen'in 10'a yakın suç kaydının olduğu öğrenildi. (DHA)

        #adana
        #Son dakika haberler
