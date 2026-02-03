Habertürk
        Adana’da 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

        Adana'da 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 25 yaşındaki Süleyman Onur Arda Kaya, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ve 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:50
        7 ayrı hırsızlık olayından tutuklandı
        0:00 / 0:00

        Adana’da 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Süleyman Onur Arda Kaya (25), yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ve 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli adreslerde 7 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Süleyman Onur Arda Kaya'nın yakalanması için çalışma başlattı.

        3 BİSİKLET ÇALDIĞI BELİRLENDİ

        Yapılan incelemelerde şüphelinin; çeşitli marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ile farklı adreslerden 3 bisiklet çaldığı belirlendi.

        EVİ TESPİT EDİLDİ

        Olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin nerede yaşadığı tespit etti.

        EKİPLER GÖZALTINA ALDI

        Ekipler, sokakta yürüyen Kaya'yı gözaltına aldı.

        SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

        Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde suçlamaları kabul ederek, “Olayları ben yaptım, görüntülerdeki benim. Hırsızlık yaptığım için çok pişmanım” dedi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

