Adana’da 7 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen Süleyman Onur Arda Kaya (25), yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ve 3 bisiklet çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA'nın haberine göre; Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli adreslerde 7 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Süleyman Onur Arda Kaya'nın yakalanması için çalışma başlattı.

3 BİSİKLET ÇALDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde şüphelinin; çeşitli marketlerden elektronik ürünler, bir hastane önünden motosiklet kaskı ile farklı adreslerden 3 bisiklet çaldığı belirlendi.

EVİ TESPİT EDİLDİ

Olaylara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin nerede yaşadığı tespit etti.

EKİPLER GÖZALTINA ALDI

Ekipler, sokakta yürüyen Kaya'yı gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde suçlamaları kabul ederek, “Olayları ben yaptım, görüntülerdeki benim. Hırsızlık yaptığım için çok pişmanım” dedi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.