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        Haberler Gündem Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi: 14 Haziran 2024 az önce deprem mi oldu?

        Çanakkale ve Hatay'da deprem! 14 Haziran AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem haberleri anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruluyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizin çeşitli bölgelerinde gün içerisinde sarsıntılar yaşanıyor. Sizler için son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bilgilerini haberimizde bir araya getirdik. İşte, 14 Haziran 2024 Cuma günü Türkiye'de meydana gelen son depremler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 07:55 Güncelleme: 14.06.2024 - 07:55
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        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve derinlikleri gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin çalışmalarıyla kamuoyuna duyuruluyor. İşte, 14 Haziran 2024 Cuma günü yaşanan son dakika depremler listesi...

        2

        VAN'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgiye göre; bugün 07.21'de Hatay'ın Kımlu ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.

        3

        ÇANAKKALE SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün saat 06:41'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 1.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 7 km olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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