VAN'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgiye göre; bugün 07.21'de Hatay'ın Kımlu ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.