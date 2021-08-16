Gani'den ilk açıklama 0:00 / 0:00

Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Reuters'ın Afgan TOLO News'ten aktardığı haberine göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesiyle istifa edip etmeyeceği merak edilen Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı yetkilileri Gani'nin güvenliği için yeri hakkında bir bilgi vermezken, Reuters'a konuşan üst düzey bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere ülkeden ayrıldığını söyledi.

Taliban yetkilileri ise Gani'nin gerçekten ülkeden ayrılıp ayrılmadığını kontrol edeceklerini aktardı.

GANİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi karşısında başkent Kabil’i terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim" dedi.

Afganistan’da 34 vilayetten 31’inde kontrolü ele geçiren Taliban’ın ilerleyişi sürerken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin Tacikistan’a gitmek üzere başkent Kabil’den ayrıldığı aktarılmıştı. Ülkeyi terk etmesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden ilk kez açıklama yapan Gani, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili yurttaşlar! Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya saraya girmek isteyen silahlı Taliban ile yüzleşmeliyim ya da son 20 yıldır hayatımı onu korumaya ve beslemeye adadığım ülkeyi terk etmeliyim” dedi.

Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, Kabil’in harap olacağına ve 6 milyonluk şehirde büyük bir insani felaket yaşanacağını ifade etti. "Taliban, beni devirmek için tüm Kabil'e ve Kabil halkına kanlı bir saldırı düzenlemeye hazır olduklarını açıkça belirtmişti” ifadelerini kullanan Gani, “Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim” dedi.

"YURTTAŞLARININ ONURUNU, MÜLKÜNÜ VE BENLİĞİNİ KORUMAKTAN SORUMLU"

Gani, "Taliban kılıç ve silah yargısını kazandı ve şimdi yurttaşlarının onurunu, mülkünü ve benliğini korumaktan sorumlu” ifadelerini kullanarak, tarihte kaba kuvvetin kimseye meşruiyet kazandırmadığına dikkat çekti.

"TALİBAN ARTIK YENİ BİR TARİHİ SINAVLA KARŞI KARŞIYA"

Taliban artık yeni bir tarihi sınavla karşı karşıya olduğunu ifade eden Gani, “Ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacak ya da başka yerlere ve ağlara öncelik verecek. Birçok insan ve pek çok tabaka korku içinde ve geleceğe inancı yok” dedi.

Gani ayrıca, Afganistan halkına her zaman hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.