Afganistan'da Taliban militanlarının Gazne vilayetinin Caguri ilçesine saldırması sonucu 10'u asker 25 kişi hayatını kaybetti.
Televizyon kanalları, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.
Gazne Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmad Han Sirat, militanların, ilçe merkezine saldırması sonucu 10 asker ve 15 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıda 6 asker ile 8 sivilin yaralandığını kaydeden Sirat, bölgeye çok sayıda destek gücünün gönderildiğini belirtti.
Gazne İl Şura Vekili Halikdad Akbari ise saldırı sonucu 27 askerin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Sivil kaybının 20'den fazla olduğunu öne süren Akbari, bölgede yeterli güvenlik görevlisinin bulunmadığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 5 karakolun kontrolünün sağlandığı, 22 askerin öldürüldüğü iddia edildi.
Bugün aynı zamanda, Afgan polisi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Dışişleri Bakanlığı yakınlarında bir lise önünde intihar saldırısı gerçekleştirildiğini bildirmiş, Afganistan Sağlık Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de belediye ve halk kütüphanesi yakınlarında bulunan İstiklal Lisesi yakınlarında gerçekleştirilen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını bildirmişti. Bakanlık yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.
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