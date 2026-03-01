Afyonkarahisar'da meydana gelen ve görenleri dehşete düşüren olayda 17 yaşındaki bir çocuk, oyun oynamak için gittiği internet kafede aynı yaştaki genci defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA'daki habere göre olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oyun oynamak için internet kafeye giden R.U., (17) henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir başka masada oturan aynı yaştaki B.A., ile tartıştı.

BIÇAKLA KOLTUKTA OTURAN ÇOCUĞA SALDIRDI

Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda, R.U., konuştuğu esnada bir elini beline götürerek yanındaki bıçağı çıkarıp koltukta oturan B.A.'ya saldırdı.

BIÇAK TUTAN ELİNE SALRILDI

3 bıçak darbesi ile yaralanan B.A., bıçaklanmasına rağmen bir eliyle bıçak tutan eline sarılarak bırakmadı. B.A., yaptığı bu hamleyle daha fazla bıçak darbesi almaktan kurtuldu.

ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

B.A., daha sonra elini tuttuğu ve bırakmadığı R.U., ile internet kafenin dışına çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

R.U., ardından kaçarak gözlerden kaybolurken çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen ambulansla B.A., hastaneye kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan B.A., daha sonra Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.