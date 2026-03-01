17 yaşındaki genç, internet kafede tartıştığı yaşıtı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı
Afyonkarahisar'da bir internet kafede çıkan kavgada 17 yaşındaki bir kişi, yaşıtı B.A.'yı defalarca bıçakladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, tartışmanın ardından belinden çıkardığı bıçakla koltukta oturan gence saldıran şüpheli R.U. kaçtı. Karın ve göğüs bölgesinden yaralanan B.A. hastaneye kaldırılırken, şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da meydana gelen ve görenleri dehşete düşüren olayda 17 yaşındaki bir çocuk, oyun oynamak için gittiği internet kafede aynı yaştaki genci defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
İHA'daki habere göre olay, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oyun oynamak için internet kafeye giden R.U., (17) henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir başka masada oturan aynı yaştaki B.A., ile tartıştı.
BIÇAKLA KOLTUKTA OTURAN ÇOCUĞA SALDIRDI
Güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen olayda, R.U., konuştuğu esnada bir elini beline götürerek yanındaki bıçağı çıkarıp koltukta oturan B.A.'ya saldırdı.
BIÇAK TUTAN ELİNE SALRILDI
3 bıçak darbesi ile yaralanan B.A., bıçaklanmasına rağmen bir eliyle bıçak tutan eline sarılarak bırakmadı. B.A., yaptığı bu hamleyle daha fazla bıçak darbesi almaktan kurtuldu.
ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ
B.A., daha sonra elini tuttuğu ve bırakmadığı R.U., ile internet kafenin dışına çıkarak çevredekilerden yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
R.U., ardından kaçarak gözlerden kaybolurken çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen ambulansla B.A., hastaneye kaldırıldı. Karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan B.A., daha sonra Kütahya'daki bir hastaneye sevk edildi.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay sonrası kaçan R.U., ise polisin yaklaşık bir saat süren takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.