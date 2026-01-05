Yeğeninin eski eşi tarafından tabancayla öldürüldü
Afyonkarahisar'da boşandığı eşinin dayısıyla karşılaşan B.B., çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Mahmut Boztaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli B.B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan tartışmada yeğeninin eski eşi tarafından tabancayla vurulan Mahmut Boztaş, hayatını kaybetti.
ESKİ EŞİNİN DAYISIYLA KARŞILAŞTI
DHA'nın haberine göre olay, dün gece Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. B.B. geçen yıl boşandığı eşinin dayısı Mahmut Boztaş ile karşılaştı.
TARTIŞMA KANLI BİTTİ
Aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada B.B., tabancayla Mahmut Boztaş'a 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Boztaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
TÜM ÇABAYA RAĞMEN KURTARILAMADI
Burada tedaviye alınan Mahmut Boztaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Kaçan B.B. ise polisin takibi sonrası kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. B.B.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI
Öte yandan AA'daki habere göre; kent merkezinde polis ekiplerince yakalan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.