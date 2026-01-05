Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Afyonkarahisar haberleri: Yeğeninin eski eşi tarafından tabancayla öldürüldü | Son dakika haberleri

        Yeğeninin eski eşi tarafından tabancayla öldürüldü

        Afyonkarahisar'da boşandığı eşinin dayısıyla karşılaşan B.B., çıkan tartışmada tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Mahmut Boztaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüpheli B.B., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 16:00 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeğeninin eski eşi tarafından öldürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan tartışmada yeğeninin eski eşi tarafından tabancayla vurulan Mahmut Boztaş, hayatını kaybetti.

        ESKİ EŞİNİN DAYISIYLA KARŞILAŞTI

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece Sinanpaşa ilçesinde meydana geldi. B.B. geçen yıl boşandığı eşinin dayısı Mahmut Boztaş ile karşılaştı.

        TARTIŞMA KANLI BİTTİ

        Aralarında husumet bulunan taraflar arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada B.B., tabancayla Mahmut Boztaş'a 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Boztaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        TÜM ÇABAYA RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Mahmut Boztaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Kaçan B.B. ise polisin takibi sonrası kent merkezindeki Erenler Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. B.B.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

        Öte yandan AA'daki habere göre; kent merkezinde polis ekiplerince yakalan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İlkokuldaki sınıfta yangın çıktı, eğitime 2 gün ara verildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde bir ilkokulun zemin katındaki sınıfta çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Okulda bugün ve yarın eğitime ara verildi. (DHA)

        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar