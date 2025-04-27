23 Nisan’da İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2’lik depremin ardından aile sağlığı merkezlerinin depreme dayanıklılığı da gündeme geldi elbette. Peki aile sağlığı merkezlerinde durum ne? Demetimler nasıl yapılıyor? Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, ASM’lerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"YÜZDE 70’İ KAMU BİNASI"

"Ülke genelinde yaygın ve dağınık bir yerleşime sahip olan ASM’lerin depreme uygunluğu, ciddi bir endişe kaynağı.

ASM’ler, her mahallede hizmet sunmaları nedeniyle stratejik bir öneme sahip. Yeni açılacak bir ASM için kapı genişliğinden rampa eğimine kadar pek çok ayrıntı şart koşulurken; binanın yaşı, deprem yönetmeliğine uygunluğu ya da dayanıklılığı sorgulanmıyor.

İstanbul ve İzmir gibi yüksek riskli bölgelerde, yıkım kararı verilen binalarda aile hekimlerinden buraları boşaltmaları isteniyor fakat kamu tarafından alternatif bir yer gösterilmiyor. Hekimlerden kendi imkânlarıyla yeni mekânlar bulması isteniyor.

Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak talebimiz nettir: ASM’ler; depreme dayanıklı, müstakil, sağlık hizmetine uygun kamu binaları olmalıdır. Güçlendirilmiş, mühendislik standartlarına uygun şekilde inşa edilen ASM’ler, olası afet durumlarında hem sağlık hizmetinin sürekliliğini sağlar hem de bölgenin acil ihtiyaçlarına yanıt verebilir.