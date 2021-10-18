İHA

Adana'da bir kişi, başından vurulmuş halde ailesi tarafından odasında ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi 37027 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Aktağlı (32), birlikte yaşadığı ailesi tarafından sabah saatlerinde odasında kanlar içinde bulundu.

Ailenin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, Aktağlı'nın başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Aktağlı'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bu arada, aile üyelerinin gece herhangi bir silah sesi duymadıklarını söylediği ve olay yerinde silahın bulunmadığı öğrenildi. Aktağlı'nın şüpheli ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.