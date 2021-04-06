

Osman Nuri Kabaktepe AK Parti İstanbul İl Başkanı olduktan sonra ilk kez Habertürk TV'ye konuşuyor. Kabaktepe, Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğündeki programda gazeteci Nagehan Alçı ve Yenişafak Gazetesi Hasan Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor.

İşte sorular ve yanıtlar:

MEHMET AKİF ERSOY: Çokça merak ettiğimiz konu var. Sizi kamuoyu merak ediyor. Ne zaman katıldınız AK Parti'ye?

OSMAN NURİ KABAKTEPE: AK Parti bir dava, hareket, siyasi düşünce. 11 milyonun üzerinde üyesi var. 26 milyon oy almış. Bu açıdan bakarak mevzuları değerlendirmek lazım. Benim AK Parti'yle ilişkim 20 yıl öncesinden başlıyor. Siyasetin mutfağında bulundum. STK'larda görev aldım. AK Partililiği gönlünde, zihninde, kafasında barındırmakla ölçtüğümüz bir sistematik içinde bakıyoruz.

NAGEHAN ALÇI: Kamuoyu şunu merak ediyor. AK Parti'ye yakın, AK Parti'nin bünyesindeki STK'larda çeşitli görevlerde bulundunuz. İstanbul İl Başkanlığı çok kritik bir görev. O görev nasıl geldi? Arka planı neydi?

KABAKTEPE: Ben partiliydim, aktif olarak siyasetin içerisindeydim, resmi olarak teşkilatta yoktum. Seçim öncesinde de, seçim esnasında da, sahada da çalışıyordum. Bana teklif Cumhurbaşkanlığımızın özel kalemi tarafından kongremizden 1 hafta önce arandım.

HASAN ÖZTÜRK: İfade etmekte zorlandığım anlar, diyorsunuz...

KABAKTEPE: Cumhurbaşkanımız size il başkanlığı görevi teklif ettiğinde ne düşündünüz, diye bir soru gelmişti. İnsanın hayatında bazen kelimelerle ifade ettiğiniz zor anlar olur. İstanbul çok özel bir şehir. AK Parti de Türkiye'de sessiz devrimi, geleceği inşa edecek partimiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın genel başkanı olduğu Ak Parti'nin İstanbul il başkanlığının bana verilmiş olması ömür boyu unutamayacağım bir andır. Haberin benim açımdan duymamla, kongre süresindeki zamanı 1 hafta sürprizse sürpriz sayabiliriz.

ERSOY: AK Parti'de İstanbul İl Başkanı olanlar var... Sizin durumunuz biraz daha farklı. AK Parti İstanbul'da iki kez seçim kaybetti. O seçimi niye kaybettiniz? Neden bu kadar uzun süre sonra İstanbul İl Başkanlığı değişti? Değişiklik ne getirecek?

KABAKTEPE: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kaybettik. Bunun altını çizerek söylüyorum. Biz İstanbul'u kaybetmedik. Büyükşehir belediye başkanlığı dışındaki 24 ilçe belediyesini baz aldığımızı bunların altı çok dolu. İstanbul'u kaybetmedik. Birinci ve ikinci seçim arasında bir fark var. 2024'te o farkın kapandığını göreceksiniz. Siyasetteki değişim ve dönüşümleri sadece seçimler üzerinden okumak ne kadar doğru olur? AK Parti'de il başkanlığı değişimi yapılması kongrede uygun görüldü. Partimiz kongre süreçleri itibarıyla bu değerlendirmeyi yapmıştır. Bu değişimlerin doğal ve olağan olduğunu söylüyorum. Önceki yönetim, sonraki yönetim gibi cümle dağarcığımda böyle bir cümlenin olmadığını ifade edeyim. Ben AK Parti'nin 1,5 ay önceki kongresinde seçilmiş il başkanı olarak 20 yıldır hizmet eden başkanlarımla gelecek 20 yılını başarılı kurmak için diye bakıyorum.

ALÇI: Gelecekle ilgili perspektife yürümek için geçmişin de değerlendirilmesinin yapılması önemli. AK Parti İBB'deki ilk seçimi küçük bir farkla kaybetti. Sizce ikinci seçimi zorlamak doğru bir karar mıydı?

KABAKTEPE: Ben süreci öyle görmüyorum. Bu hukuki bir süreç. Halkın tavrı saygı duyacağımız bir şey. Biz hem yenildiğimiz hem de yendiğimiz tablodan okuruz. Biz o gün de, bu gün de tablonun oluşmasında ana etken olan halkımızla konuşuyoruz. Gençlerimizin, kadınlarımızın bu tabloyu nasıl okuduklarını öğreniyoruz. Yol haritasının işaretlerini çıkarıyoruz. Halkımız bu seçimi nasıl okudu? Halkımız bu süreci birinci seçim, ikinci seçim içerisinde kendisi farklı değerlendirdiği için o sonucu verdi. Burada kilit olan şey AK Parti'nin kazanıp, kaybetmesi değil. Halkımızın bakış açılarındaki farklılıklar ve beklentileri. Biz bunların hepsini aldık. O gün üzerinden 2 yıl geçti. Çok şey değişti İstanbul'da. Biz 2019'da aldığımız cevapla 2023'e hazırlanmıyoruz.

ERSOY: Ne değişti efendim?

KABAKTEPE: Çok şey değişti. Bana göre bizim açımızdan müspet gelişmeler var. Seçim 2023'de yaşanacak. Yaşandığında bu değişkenleri hep birlikte göreceğiz.

ERSOY: O süreci yakından takip ettik. Tevazu, samimiyet ve gayretle demişti AK Parti... Acaba bu kavramlarda mı eksiklik vardı?

KABAKTEPE: 16 milyonluk bir kentten bahsediyoruz. Seçim sonuçlarını üç kelimeye hapsedemezsiniz.

ALÇI: İlk seçimde kalsaydı CHP topal ördek olacaktı. Bir özeleştiri yaptınız mı?

KABAKTEPE: Birinci ve ikinci seçimi üç kavramla ifade edemezsiniz. 16 milyon İstanbul'lu kimisi siyasi dilinizden, kimisi ekonomi politiğinizden, kimisi yerel yönetim anlayışınızdan etkilenir. Biz bunları okuyoruz. Biz kazandığımız seçimleri de okuyoruz. Bu seçimlerin hepsinde 10 milyon farkla kazandığımız Cumhurbaşkanlığı seçimini de okuduk. Biz siyasi politik olarak hangi eksiklerimiz var? Vatandaşlarımız hangisinde eksiklik görüyor. Daha iyiye götürmek için gayret ediyoruz. Türkiye'de 20 yıldır belediyelerin yüzde 70'ini, İstanbul'un yüzde 70'ini biz yönetiyoruz. Büyükşehiri 6 defa kazandık, bu taraftan da okumanız lazım. Tabii ki ders çıkaracağız.

ÖZTÜRK: İsminiz geçtiği andan itibaren AK Parti'nin 94 ruhuna geri döndüğü işlendi. Bu 94 ruhu nedir? 94 ruhu bugünkü İstanbul, hatta Türkiye sosyolojisine ne diyebilir?

KABAKTEPE: 94 ruhu Cumhurbaşkanımızın kullandığı bir kavram. 94 kadının siyasete katılımının Türkiye'de en üst seviyeye çıktığı bir yıl. Gençlerin siyasette en etkin olduğu seçimdir 94. Kongre konuşmamdan beri bu iki vurguyu çok yapıyorum. Türkiye'yi 2023'e planımızda geleceği tasarımlamak zorundayız. Teşkilatlarımızın teri soğumadan çalışmalarını ifade eder. AK Parti teşkilatları terini soğutmadan 2024'e kalacak çalışacak. Cumhurbaşkanımızın Türkiye'deki liderlik sahnesine çıkışı ve bunun tescil edildiği yıldır 94. Medeniyet nöbetini temsil alma sürecinde dünya liderliğine çıkışıdır. Derdimiz kavramsal bir çerçeve ile kadınlar, gençler, çalışkanlığı, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğini vurgulayarak gelecek tasarımı anlamında nasıl taşıyacağımızı kast ediyoruz. Türkiye'de siyaset, demokrasi kültüründe biz merkez partiyiz. Muhafazakar, demokrat bir partiyiz. Tüm renklerin birarada en güzel şekilde büyük Türkiye'yi nasıl kuracağımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde göstermiş ve bundan sonra da gösterecek partiyiz.

ALÇI: Kadınlar ve gençler konusunda söylediğiniz çok önemli. Kadınlarla 94 ruhunu hatırladığımızda çok büyük emek var. Önümüzdeki süreçte kadınlar daha aktif rol alacka, sayıca artacaklar diyebilir miyiz?

KABAKTEPE: Kadın insan, erkek insanoğlu inancımızdır bizim ozanın dediği gibi. Yönetim kurulunu oluştururken kategorik bir ayrım da demedim. 16 kişilik il başkan yardımcılarından 6 tanesi kadın. Bunu biz kota anlayışıyla yapmadık, kendiliğinden. Bu işi en iyi kim yapar derken, bir baktık ki kadınlar yapıyor. Kadınların siyasetin, İstanbul üzerinde elinin olması güzelleşmesi demektir. Bu kişi en az diğer hemcinsi kadar daha güzel yapıyor.

ERSOY: AK Parti'nin en çok eleştiri aldığı konu Z kuşağı...

KABAKTEPE: Z kuşağı kategorik olarak nedir? Bunu tanımlamamız gerekir. Dijital evren içerisinde doğmuş bir kuşak mı, karar verme sürecinde hangi enstrümanları kullanması açısından mı, yoksa zihin dünyasında değer verdiği kişiler, düşünceler, yaşam biçimi, dünya görüşü olarak mı, yoksa bir yaş aralığı olarak mı tanımlıyorsunuz? Şöyle bir algı var. AK Parti'nin gençlerle ilişkisi yok. Bu bir kere balon. Lütfen Habertürk'ün önderliğinde bir anket çıksın. Gençlerin en fazla oy verdiği parti AK Parti. AK Parti gençlerle ilişki kurmuyor, kuramıyor sorusu bir balon, onu patlatıyorum diyorum. Son 20 yılda ortalama 15-20 milyon arasında genç seçmen, seçmen kütüğüne dahil oldu. Bir matematik ortaya koyuyorum. Bugün bizim 2021 yılındaki seçmen sayımıza 15 milyon genç eklenmiş AK Parti iktidarında. Peki bu gençlerden AK Parti hiç oy alamıyorsa biz nasıl yüzde 48 oy alabiliyoruz? AK Parti gençlerden orta yaş, orta yaş üstü kuşağından oy alıyor mu? Bu sorunun üzerinde biz çalışıyoruz. Bugün İstanbul'un en çok oy alan partisi biz isek. Tüm partileri baz aldığınızda yine gençlerin birinci partisi AK Parti. AK Parti hala tüm partilere oyları dağıttınızda gençlerin birinci partisi. İstanbul'da 1,5-2 milyon arasında genç ilk kez oy kullanacak. Bu 1,5 milyon genç ve z kuşağı kendisini nasıl tanımlıyor? Bunu da soracağım gençlere. Burada biz gençlerle iletişimimizi daha çok güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız.

ALÇI: Gençlerle ve sosyal medya ile aranız nasıl?

KABAKTEPE: Gençlerle konuşmuyorum onlarla yaşıyorum. Sosyal medya ile aramız iyi. Herkesle aramız iyi. Zaman, mekan, insan, bunların hiçbirisiyle sorumuz yok. Etiler'deki gençlerle de oturdum, Maltepe'deki gençlerle sahilde basket oynadım. İstanbul'daki genç nüfusu ne Ayasofya'dan ne de A caddesinden ne B caddesinden tanımlayabilirsiniz. Her zaman her yerde gençlerimizin tamamıyla beraberiz. Eksiklerimiz varsa gidereceğiz. Genç yeni bir dünya kurmak ister. Diyorum ki, 'Size AK Parti lideri dünya beşten büyüktür, başka bir dünya mümkündür' vaadediyor. Gelin bu idealinizi gerçekleştirelim. Gençlere dedim ki, biraz da siz bizi anlayın, orta yaş sendromunu anlayın dedim. Biz paradigma değişikliğine, felsefi yaklaşım değişikliğine gidelim, gençlerle yaşayalım. Hem arkadaş, hem yoldaş hem dost oluruz. Gençleri kategorize etmek, değiştirmek onlara dayatma gibi bir derdimiz yok.

ALÇI: Hepimiz genç olduk. Doğal itibariyle protest olmaya meyillidir, dolayısıyla muhalefet gençlerin gözünde daha avantajlıdır. Siz bunu hissediyor musunuz?

KABAKTEPE: Yeni seçmenden bu kadar çok oy alıyorsak gençlerin protest kültürüne cevap veriyoruz demektir. Biz değişimci partiyiz. Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne en çok hizmet eden parti biziz. Gençlerin tam da yeniden inşa etme ideallerini, yeni Türkiye, yeni dünya idaellerini en güzel karşılayan partinin AK Parti olduğunu düşünüyorum.

ERSOY: Gençler şöyle sormuş: Gençler AK Parti'ye ulaşabiliyor mu diye...

KABAKTEPE: Teşekkür ediyorum gençlerimize. Bize ulaşmakta bir sorun var ise bana ulaşmalarını rica ediyorum.

ERSOY: Evlatlarınızla konuştuğunuzda AK Parti'ye eleştirileri var mı? Oy veriyorlar mı AK Parti'ye? AK Parti'nin kendi çocuklarına hikayesini anlatamamak gibi iddialar var...

KABAKTEPE: İki çocuğum var, birisi kız birisi oğlan. Benden daha fazla AK Parti'yi savunuyorlar. Annesi babası CHP'li olup AK Parti'ye oy veren gençler var. İlla babası CHP'li diye ömür boyu CHP'li mi devam edecek. Kendi içimizde de, ben mesela çocuklarımızın beni eleştirmelerini, benimle tartışmalarını seviyorum. Bazen babalık duygusu ağır bastığı olabilir. Sert değilim ama nasıl ki bir öğretmenle arkadaş olarak konuşursanız başka ama hocanız olursa başka oluyor. Onlar da belki dışarıda siyasi figürle konuşsalar daha rahat konuşabiliyorlar. Aile kültürünün getirdiği birtakım şeyler var. Tüm ailelerde var bunlar. Kızım benimle çok konuşur, bazı fikirleri tartışırız, onlardan istifade ediyorum.

ALÇI: Telefonuma mesaj geliyor. Ben Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Gençler 'Boğaziçi'nde protesto etmek isteyen gençlere hoyrat davranıldı' diye serzenişte bulunuyorlar. Ne düşünüyorsunuz?

KABAKTEPE: Gençlere bakış açımızı Boğaziçi Üniversitesi'nde son 2 aydaki olaya bakarak değerlendirmek indirgemeci olur. Gençler tabii ki protesto edecekler. Hükümetleri de protesto edebilirler, bunların önünde hiçbir engel yok. Hukuk çerçevesinde işler ona göre devam eder. Benimle aynı fikri paylaşmak zorunda değiller. Ben de onların bakış açısıyla dünyayı okumak zorunda değilim.

Ayrıntılar geliyor...