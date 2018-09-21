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Son dakika: AK Parti MKYK sonrası açıklamalar

Son dakika haberi... AK Parti'de MKYK toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, MHP liderinin İstanbul kararı ile ilgili konuşan Çelik, "Bir yerde aday çıkarılmaması söz konusu değil. Talimatlar da bu şekildedir. Şunu unutmamak lazım, Cumhur İttifakı önem verdiğimiz bir siyasal mutabakat. Sayın Erdoğan ve Bahçeli takvimleri uygun olduğunda görüşebilir" dedi. Çelik, CHP'li Çiçek'in iddialarına çok sert yanıt verdi, "Ahlak dışı sözlerdir. 'İktidardan indirin, biz gerekeni yaparız diyen başsavcılar, savcılar tarafından ortaya çıkarılmalı" diye konuştu. 'ABD'deki BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ile Trump görüşecek mi?' sorusuna yanıt veren Çelik, "Biz talepte bulunmadık, onlar talepte bulunursa değerlendiririz" dedi

21.09.2018 - 17:12 | Güncelleme: HABERTURK.COM

AK Parti'de kritik MKYK sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalar yaptı. Devlet Bahçeli'nin 'İstanbul'dan aday göstermeyeceğiz' sözlerini değerlendiren Çelik, "Her ilde, her ilçede aday çıkaracak şekilde çalışılıyor. Her seçim bölgesinde seçime girilecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Bir yerde aday çıkarılmaması söz konusu değil. Talimatlar da bu şekildedir. Şunu unutmamak lazım,  Cumhur İttifakı önem verdiğimiz bir siyasal mutabakat. Sayın Erdoğan ve Bahçeli takvimleri uygun olduğunda görüşebilir" dedi. Çelik, Trump ile Erdoğan'ın bir araya gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya, "Talepte bulnurlarsa değerlendiririz" diye konuştu.

Çelik'in açıklamalarından önemli kısımlar şöyle:

Devlet Bahçeli'nin İstanbul'dan aday çıkarmayacağız açıklaması - "Uzun zamandır iktidar partisiyiz. Çok büyük iddiaya sahibiz. Türkiye'nin birinci partisiyiz. Her ilde, her ilçede aday çıkaracak şekilde çalışılıyor. Her seçim bölgesinde seçime girilecek şekilde çalışmalar yürütülüyor. Talimatlar da bu şekildedir. Şunu unutmamak lazım,  Cumhur İttifakı önem verdiğimiz bir siyasal mutabakat. Bunun korunması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki parti söz konusu. Belli konularda ayrı görüşlerimiz olabiliyor. Bu durumları ilkesel mutabakat ile karıştırmamak gerekir. Yerel seçimlerde de ittifakın somut bir mekanizmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini göreceğiz. Bu formulün olup olmaması Cumhur İttifakı'nın sarsılması anlamına gelmez. Bahçeli, bir takım arkadaşları görevlendirdiklerini, görüşme yapabileceklerini söylediler. Bizde de Kurtulmuş ve Özhaseki bu konudan sorumlu kişilerdir. Nihai karar Bahçeli ve Sayın Genel Başkanımız Erdoğan'ın bir araya gelmesiyle ortaya çıkacaktır. Çalışmalarımız oyumuzu artırmak yönünde devam ediyor."

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşme takvimi - "Takvim her an olabilir. Daha yerel seçimlere var. Tartışmalar sürüyor. AK Parti olarak şu öneriyi veriyoruz diyebileceğim bir noktada değiliz. Bahçeli ile Erdoğan bir araya gelecek mi, henüz belli bir takvim yok. Programların uygunluğuna göre her an bir araya gelebilirler. Heyetler görüşürler, bunda bir mahsur yok. Olunca da sizi bilgilendiririz. Müzakere şeklinde olacaktır. Olgunlaşınca liderler bir araya gelecektir."

Dursun Çiçek'in tartışılan iddiasına yanıt - "Vahim bir açıklama. Vesayetin zihinlerde nasıl dolaştığını gösteren bir açıklama. CHP'den bununla ilgili bir yalanlama, kınama gelmemesi de dolaylı onamadır. Yassıada zihniyetinin CHP'de ne kadar diri olduğunu gösteriyor. Buna karşı teyakkuz içinde olmak lazım. 'İktidardan indirin, biz gerekeni yaparız yaklaşımının hukuksal olmadığını düşünüyoruz. Son derece ahlak dışıdır. Bu Başsavcıların ortaya çıkarılması gerekir. Savcılar bunları ortaya çıkarmalı. Bununla ilgili yargısal girişimler de yapılacak. 15 Temmuz yargıda bir dönüm noktasıdır. İhtilali selamlayan hakimler, savcılar dönemi kapanmıştır. Bu mücadeleyi kirleten savcı ya da hakim varsa, Yassı Ada zihniyetini yaşatanlar varsa gereken mekanizmaların çalışarak ortaya çıkarması bir vazifedir."

Enis Berberoğlu'nun serbest bırakılması - "Yargı kararını verdi. Suçlu buldu. Yargı hükmünü vermiştir."

MHP'nin af teklifi -  "Pazartesi MHP'nin vereceği paketi bir göreceğiz.  Tabi ki değerlendireceğiz. Bu daha önceki pozisyonumuzu değiştireceğiz anlamına gelmiyor. Kişilerin suçlarını affetme gibi bir durumumuz yok. Hakkını çiğnediği kişinin hakkına tecavüz etmiş oluruz. Hiçbir MYK veya MKYK'da bunu görüşmedik. Duruşumuz açık ve net. İlkelerimiz ile uygun olan tarafı ne, ne değil onu görürüz. Af konusunda aynı düşünmediğimiz, aynı yerde durmadığımı ortadadır. Bu herkesin gözü önünde gerçekleşiyor."

Bahçeli'nin uçak eleştirisi - "Devletlerin jestleri olur. Devletlerin jestleri temelinde görüyoruz, yanlış görmüyoruz. Türkiye'nin malıdır, kişilerin değil. Türkiye'de çeşitli mekanizmalarda jestlerde bulunuyor. Olağan jest olarak görülmeli. Katar kardeş ülkedir. 

CHP'nin İş Bankası hisseleri - "Atatürk'ün her mirası Türk Milletinin ortak malıdır. Atatürk'ün mirasını doğru anlamak lazım. CHP doğal mirasçı görüyor kendini. Atatürk'ün mirasını tek bir partinin görürsek indirgeme bir yaklaşım olur. Her türlü mirasının devlette temsil edilmesi gerekir. Biz buradan pay almıyoruz, sembolik diyorlar, orada neden oturuyorsun? Atatürk'ün mirasına saygısızlık olarak görüyoruz."

Erdoğan ile Trump görüşecek mi? - "ABD'nin BM Temsilcisi ya da başka bir temsilcisi, 'Erdoğan talepte bulunursa değerlendiririz' diyor. Bu yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Herhangi bir randevu talebinde bulunulmamıştır. Trump, görüşmek isterse talebini görelim, değerlendiririz."

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YORUMLAR 6
  • Misafir 7 dakika önce
    Devletin kimseyi affetme yetkisi yoktur
  • Misafir 31 dakika önce
    ben 15 yıllık ak parti üyeliğimi iptal ettim bundan sonra battı balık yan gider türkiyede fındık üreticisiyim nerede fiyat ordudan oy bulursan alırsın
  • Misafir 6 dakika önce
    kesin öyledir
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