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Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" başladı
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AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi" başladı

Son dakika haberi: AK Parti'nin
HABERTURK.COM

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" başladı.

Mitingde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunuyor:

"Biz İstanbul'u çok seviyoruz. Buradan cumhurbaşkanlığına doğru yürüdük. Şimdi sizinle beraber tekrar yollardayız. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'delermiş. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin.

İstanbul senin her bir sokağını, mahalleni, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi İstanbul'u sevmezsek gönül aşktan ne anlar. İstanbul sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin 81 ilinden gelip burada hayat kuranlar var. İstanbul Balkanlardan Kafkaslara dört bir taraftan özbeöz kardeşliğimizin şehridir."

İHA'ları ve SİHA'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecek. Ben size inanıyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük, bugün de milletimizle yol yürüyoruz.

Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimiz, seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Türkiye sana sen bize emanetsin diyorlar. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Bu terör örgütleriyle beraber gezen, dolaşan Kılıçdaroğlu'na biz vatanı böldürtmeyeceğiz.

Avrupa'nın gazeteleri dergileri şimdi burayı izliyor. Gereken cevabı siz vereceksiniz. İstanbul 14 Mayıs'ta evlatlarının geleceğine sahip çıkıyor musun. İstanbul 14 Mayıs'ta tercihini doğrudan yana kullanıyor muyuz? İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul Birilerini emekli edeceğiz. derse, bu iş biter.

İstanbul'u dünyanın gıptayla baktığı bir şehir haline getirdik. Yürümekle bu yol bitmez. Tabi ki yapacağımız çok şey var. Şimdi ben İstanbul'a soruyorum Haliç neydi? Kokudan yanından geçilebiliyor muydunuz? Haliç kokudan temizlendi. "

Fotoğraflar: AA

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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