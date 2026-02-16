AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması "MEKANSAL SOYKIRIM"dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir."
Giriş: 16.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:55
SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ