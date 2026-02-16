Canlı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki | Dış Haberler

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki

        Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'ya dönük attığı son adım, soykırım siyasetinin yeni bir aşamasıdır. İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenlik dayatması "MEKANSAL SOYKIRIM"dır. İsrail soykırım siyasetini işgal, yayılmacılık ve hukuksuz egemenlik dayatması ile genişletmektedir."

        Giriş: 16.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 10:55
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki
