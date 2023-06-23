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AK Parti yerel seçim için yol haritasını hazırladı! Eylülde büyük kongre yapılacak

AK Parti seçimlere ilişkin değerlendirmeleri tamamlarken, 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için de yol haritasını belirledi. Buna göre CHP'li 11 büyükşehir belediyesine özel çalışma yapılacak...

Son dakika: AK Parti yerel seçim için yol haritasını hazırladı! Eylülde büyük kongre yapılacak
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AK Parti, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesini tamamladı, yerel seçim için yol haritasını belirledi. Yol haritasına göre; aralarında Ankara ve İstanbul'un da olduğu CHP'li 11 büyükşehir için ayrı bir çalışma yürütülecek. Parti vitrinin yenileneceği büyük kongrenin ise eylül ayında yapılması kararlaştırıldı.

AK Parti'de, seçimlerin ardından ilk MKYK toplantısı 19 Haziran pazartesi günü yapıldı. Toplantıda, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz 2 saatlik bir sunum yaptı.

İl il hazırlanan seçim raporunda, ikinci turda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 81 ilin tamamında oy oranını artırdığı, Millet İttifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde oy kaybı yaşadığı tespiti yer aldı.

IĞDIR'DA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

En çok oy artışı yaşanan 10 il içinde ise Iğdır dikkat çekti. İkinci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın memleketindeki sandıklara yüzde 7,93 puanlık artışla yansıdı. Iğdır'ı, Erzurum, Çankırı, Karaman gibi iller takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nın ardından oyunu en çok artırdığı illere ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Sunumda, 2018'e oranla makasın açıldığı illere de dikkat çekilirken, bazı illerde adaylara bağlı olarak oy kaybının yaşandığı görüldü.

11 BÜYÜKŞEHİR MERCEK ALTINDA

AK Parti yerel seçimlere kadar, tüm illeri mercek altına alacak. Özellikle CHP'li 11 büyükşehir belediyesiyle ilgili özel çalışma yapacak.

Büyük kongre için hazırlıklar da başladı. Önceki kongrelerde, sürece ilçe ve il teşkilatlarını yenileyerek başlayan AK Parti, bu kez yerel seçimlere az bir süre kaldığı gerekçesiyle büyük kongresini öne aldı. Eylül ayında yapılması planlanan büyük kongrede, Erdoğan partinin vitrinini de değiştirecek. Yerel seçimlere, yeni MYK'sı ile hazırlanacak.

TEMAYÜL YOKLAMASI KASIM AYINDA

Kasım-aralık aylarında temayül yoklaması ile partililere "il ve ilçenizde kimi belediye başkanı görmek istersiniz?" diye sorulacak. Çıkan isimler, daha sonra alt ve üst komisyonlarda değerlendirilecek. Teşkilatta yapılacak değişiklikler ise, yerel seçimlerden sonraya bırakılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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