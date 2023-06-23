AK Parti'de, seçimlerin ardından ilk MKYK toplantısı 19 Haziran pazartesi günü yapıldı. Toplantıda, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz 2 saatlik bir sunum yaptı.

AK Parti, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesini tamamladı, yerel seçim için yol haritasını belirledi. Yol haritasına göre; aralarında Ankara ve İstanbul'un da olduğu CHP'li 11 büyükşehir için ayrı bir çalışma yürütülecek. Parti vitrinin yenileneceği büyük kongrenin ise eylül ayında yapılması kararlaştırıldı.

IĞDIR'DA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

En çok oy artışı yaşanan 10 il içinde ise Iğdır dikkat çekti. İkinci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'ın memleketindeki sandıklara yüzde 7,93 puanlık artışla yansıdı. Iğdır'ı, Erzurum, Çankırı, Karaman gibi iller takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nın ardından oyunu en çok artırdığı illere ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

Sunumda, 2018'e oranla makasın açıldığı illere de dikkat çekilirken, bazı illerde adaylara bağlı olarak oy kaybının yaşandığı görüldü.