Çelik: Tarihi mücadelenin yeni aşaması 0:00 / 0:00

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" dedi.

AK Partili Ömer Çelik, Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır" dedi.