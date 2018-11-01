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Son dakika: AK Partili Özhaseki: Görev verilirse kaçınmam

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Özhaseki, 'Ankara adaylığı için isminiz geçiyor?' sorusuna, "İnsanların siyasete girmekte bir hedefi vardır. Kimisi maaş veriyor, geçimimi sağlayayım diyebilir. Kimisi içinden arzular girer. Arkadaşlarımız idealleri için, içindeki kaygılar için siyasete girdi. Bulunma sebebimiz Allah rızası için hizmet. Görev verilirse kaçınmam" dedi

01.11.2018 - 13:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki CNN Türk yayınında soruları yanıtladı.

Özhaseki, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi için adınız geçiyor, Sayın Soylu'nun da adı geçiyor' sorusuna, "Komisyonlardaki istişareler sonucu ismi geçen arkadaşlara görev verilmek istenirse geri çevirmezler diye düşünüyorum. İnsanların siyasete girmekte bir hedefi vardır. Kimisi maaş veriyor, geçimimi sağlayayım diyebilir. Kimisi içinden arzular girer. Arkadaşlarımız idealleri için, içindeki kaygılar için siyasete girdi. Bulunma sebebimiz Allah rızası için hizmet. Görev verilirse kaçınmam." şeklinde yanıt verdi

"VEKİLLERDEN BELEDİYE BAŞKANI DÜŞÜNMÜYORUZ"

Adaylık takvimine değinen Özhaseki, "Adaylık takvimi ile ilgili nihai karar yarın MKYK'da verilecek. Adaylarımızın tamamını Aralık ayında sunarız diye düşünüyorum. Muhalefette olduğumuz veya bazı doğu illerindeki adayları daha da erken açıklayabiliriz. Vekillerden belediye başkanı düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

'AK Parti'nin seçim sloganı hazır mı?' sorusuna yanıt veren Özhaseki, "Arkadaşlarımız çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gönül belediyeciliği ön planda. Sloganımız yakında flaş olarak çıkacak inşallah" dedi.

BAHÇELİ'NİN CUMHUR İTTİFAKI AÇIKLAMASI

Cahçeli'nin bugün teşkilata gönderdiği yazıda dikkat çektiği Cumhur İttifakı ifadelerini değerlendiren Özhaseki, "Devlet beyin işaret ettiği konu Cumhur İttifakı'nın kıymeti. Yüzde yüz katılıyoruz. Son bir kaç yıl içerisinde Türkiye'yi yıkmak isteyen grupların açık faaliyetiyle karşı karşıya kaldık. Bir taraftan belediyeler maarifetiyle çukurlar kazılıyor adına  öz yönetim diyorlar ama gidişat parçalama isteği. Bunlar eli silahlı. Bir taraftan din kisvesi altında neredeyse tüm Türkiye'yi kandıran bir yapı. O da bir ihtilal denemesinde bulunuyor. Bunlarla Türkiye karşı karşıya kalınca buna sert bir tedbir aldık. O dönemde Milliyetçi Harekat Partisi destek verdi, müthiş bir siyasal mutabakattı." dedi.

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YORUMLAR 12
  • Misafir 25 dakika önce
    Görev verilirse kaçınmam. Türkçe meali başkanım hazıra dağ dayanmıyor biraz daha yığınak lazım.
  • Misafir 1 saat önce
    kayseride büyük işler yaptı ankara için büyük bir şans.
  • Misafir 1 saat önce
    Maaş istemeyecek sanırım. Bence aday olsun
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