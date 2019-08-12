Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi hakkında, "Hakkımızı, hukukumuzu sonuna kadar koruyacağımızı herkes bilmeli. Oldu bittiye müsade etmeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.

Bu bir tehdit değil, herhangi bir oldu bittiyle sorunları çözmeye kalkışmak beyhude bir çabadır.

ABD ile müşterek harekat merkezi kısa süre içinde kurulacak. Bazı süreler koyduk, program dahilinde yapılacakları ortaya koyduk. Bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi ortaya koyduk. Temennimiz, müttefikimiz olan ABD'nin ve askerlerinin yaptıkları konuşmalar ve sözler çerçevesinde bu sürecin ilerlemesine gayret göstereceklerine inanmak istiyoruz. Herhangi bir aksilik çıktığı zaman bizim kendi planımızı devreye koyacağımızı belirttik. B ya da C planı, kendi faaliyetlerimiz de olacak."