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Haberler Dünya SON DAKİKA: Akdeniz'e düşen İngiliz F-35'ini kurtarma çalışma sürüyor: Rusya'ya karşı tedbir alındı!
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Akdeniz'e düşen İngiliz F-35'ini kurtarma çalışma sürüyor: Rusya'ya karşı tedbir alındı!

Akdeniz'e düşen İngiliz donanmasına ait F-35 savaş uçağını kurtarma çalışmaları sürüyor. İngiliz ordusu, F-35 savaş uçağının denizden çıkarılabilmesi için ABD'den yardım isterken, uçağın Rusya'nın eline geçmesine karşı da tedbir alındı.

SON DAKİKA: Akdeniz'e düşen İngiliz F-35'ini kurtarma çalışma sürüyor: Rusya'ya karşı tedbir alındı!
İngiliz F-35'i Akdeniz'e düştü: Rusya'ya karşı tedbir!
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HABERTURK.COM

İngiliz ordusu, Akdeniz'de düşen F-35 savaş uçağının denizden çıkarılabilmesi için ABD'den yardım istedi.

Times gazetesinde yer alan habere göre, bir Savunma Bakanlığı yetkilisi, "Birkaç ülke bu derinlikten bir uçağı çıkarma kapasitesine sahip. Amerikalılardan yardım istedik." ifadelerini kullandı.

Şu anda İspanya'da olan ABD ekibi ve ilgili teçhizat bölgeye doğu yola çıkarken, İngilizler uçağın denizin altındaki tam konumunu henüz bulamadı.

Uçağın düştüğü noktadan uzaklaşmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Bir yetkili, bulunması durumunda enkazın çıkarılmasının teçhizatın yardımıyla kolay olabileceğini belirtti.

UÇAĞIN RUSYA'NI ELİNE GEÇMESİ KARŞI TEDBİR ALINDI

Öte yandan, uçağın Rusya'nın eline geçmesine karşı da tedbir alındı. İngiliz donanması uçağın düştüğü yerde beklerken, ismi açıklanmayan bir Hava Kuvvetleri yetkilisi, "Rusların bir F-35'e sahip olmayı çok isteyeceklerinden eminim. Bunu yapmanın uygulanabilirliği, lojistik açıdan bizimkiyle aynı olacaktır. Enkazı kurtarmaya çalışmaları gerçekçi olmaz ve ayrıca böyle bir hareket diplomatik bir soruna da yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

120 milyon sterlin değerindeki İngiliz F-35 jeti, 17 Kasım'da rutin görev sırasında Akdeniz'e düşmüş, kendisini fırlatan pilot kurtulmayı başarmıştı.

F-35'in fırlatma koltuğunun üreticisi İngiliz şirket Martin-Baker, kazanın ardından, "Bugüne kadar dünyanın dört bir yanından 7 bin 662 hava mürettebatının hayatını kurtardık. Martin-Baker'ın fırlatma koltukları sadece F-35'lerde değil, bir dizi uçakta kullanılıyor." açıklamasını yaptı.

İNGİLİZ F-35'LERİ İLK KEZ KIBRIS'TA KULLANILDI

İngiliz F-35'leri ilk kez 2019'da, Kıbrıs adasındaki Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünden Irak ve Suriye'de DEAŞ'a karşı hava saldırıları gerçekleştirdi.

İngiltere, 138 tane F-35 satın alma planı ile ABD ve Japonya'nın ardından Lockheed-Martin tarafından üretilen jetlerin üçüncü büyük operatörü olacak. Hem ABD hem de Japonya, F-35'lerini kazalarda kaybetti.

F-35'in ilk kazası Eylül 2018'de Güney Karolina'da meydana geldi. Mayıs 2020'de ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35A, rutin eğitim sırasında Florida'da düştü, pilot güvenli bir şekilde kurtuldu.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI

F-35 savaş uçakları birçok uçağın özelliklerinin tek uçakta birleştirilmesi fikri ile yapılan NATO uçakları. 4.33 metre yüksekliğe sahip uçağın uzunluğu 15.67 metre. 1667 km menzili olan savaş uçağının azami hızı 1932 km/s. Azami irtifa ise 60 bin feet. Yani yaklaşık 18 bin 280 metre. 1 kişilik mürettebat için tasarlanan savaş uçağının normal ağırlığı 22 ton

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