İHA

İstanbul'da, 10 Şubat günü Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde, TEM otoyolu Beylikçayır Viyadüğü altında çıplak halde kimliği belirsiz cansız bir erkek bedeni, yakın bir yerde ise ölen kişiye ait kıyafetler bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve çok sayıda bıçak darbesi aldığı görülen ceset, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

EMNİYET, SIM KARTA ULAŞTI

İHA'da yer alan habere göre ilk belirlemelere göre cinayet şüphesi üzerinde duran polis, olayla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerinde bulunan kıyafetleri inceledi. Ekipler, bir GSM operatörüne ait üzerinde PIN, PUK numaraları ve diğer kişisel bilgiler yazılı olan sim kartı çıkartılmış haldeki karta ulaştı.

ÖLDÜRÜLEN İRAN UYRUKLU ÇIKTI

“Sim kart” üzerinde bulunan bilgilerden yola çıkan ekipler, çıplak halde bulunan cesedin kimliğini tespit etti. Ölü bulunan kişinin İran uyruklu İsviçre vatandaşı Taher Banai Shahwerdi (44) olduğu belirlendi.

POLİS, 6 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Cesedin kimliğinin belirlenmesinin ardından ekiplerin yoğun teknik ve fiziki takibi sonucu cinayet ihtimalini yükselten bilgilere ulaşıldı. Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayla ilgili 4’ü yabancı uyruklu 1’i kadın toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

İMZALATILMIŞ 200 BİN TL'LİK SENET BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda öldürülen Taher Banai Shahwerdi’ye ait cep telefonu, kol saati ve Shahwerdi’ye imzalatılmış 200 bin TL’lik senet ile 10 bin TL nakit para bulundu.

"EŞİME RAHATSIZ EDEN MESAJLAR ATIYORDU"

Şüpheliler Mahtı N., Ali Ashkar R., Aytuğ D., Akile A., Saeit G. ve Ahmet S., sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İfadeleri alınan şüphelilerden Ali Ashkar R., “Taher Banai Shahwerdi, eşim Akile A.’ya sürekli mesaj atıyordu. Kendisine 'Gel seninle Makedonya’ya kaçalım' şeklinde söylemlerde bulunuyordu. Ben de kendisini uyarmak için onunla buluştum” dedi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ali Ashkar R., Taher Banai Shahwerdi’yi darp ettiklerini ve bıçakla yaraladıklarını, daha sonra Büyükçekmece’deki Beylikçayır Viyadüğü'ne götürüp üzerindeki kıyafetleri çıkartarak orada bıraktıklarını itiraf etti.

ZORLA ARACA BİNDİRİP GÖTÜRMÜŞLER

Ali Ashkar R.’nin eşi olduğunu söylediği Akile K. de, Taher Banai Shahwerdi’nin kendisine mesaj attığını ve Makedonya’ya kaçmak istediğini söylediğini doğruladı. Ekiplerin çalışmalarıyla şüphelilerin olay günü Taher Banai Shahwerdi ile Sarıyer Maslak’ta buluştuğu, daha sonra iki araçla olay yerine gelen zanlıların Taher Banai Shahwerdi’yi araçlardan birine zorla bindirdiği belirlendi.

KIYAFETLERİNİ BIRAKIP GİTMİŞLER

Şüphelilerin Shahwerdi’yi araç içerisinde darp edip, bıçakla yaraladığı, daha sonra Avcılar’da bir binaya sokmak istedikleri ancak Shahwerdi’nin burada bağırmaya başlamasıyla içeri girmekten vazgeçtikleri öğrenildi. Taher Banai Shahwerdi'nin daha sonra otomobillerden birine tekrar bindirilerek cesedinin bulunduğu Beylikçayır Viyadüğü altına götürüldüğü, şüphelilerin burada Shahwerdi’ye zorla 200 bin TL’lik bir senet imzalattıktan sonra üzerindeki kıyafetleri çıkartarak onu orada bırakıp ayrıldıkları belirlendi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.