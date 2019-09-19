Hatay'ın Antakla ilçesinin kırsal Karaali Mahallesi'nde kelimenin tam anlamıyla kız vermeme katliamı yaşandı. Edirilen bilgileri göre Nihat Doğru, 3 ay önce amcasının kızı Bilem Doğru'yu erkek kardeşine istedi. Ancak Bilem Doğru ve ailesi bu isteği geri çevirdi. Bir süre sonra Bilen Doğru, Mahmut Afsal ile nişanlandı.

Bu fotoğraftaki 3 kişi de Nihat Doğru tarafından öldürüldü.

POMPALI TÜFEKLE EVİ BASTI

DHA'da yer alan habere göre düğün hazırlığı yapılırken, Mahmut Afsal, annesiyle birlikte dün nişanlısını ve ailesini ziyarete geldi. Aileler içeride otururken, bir süre sonra Nihat Doğru, pompalı tüfekle evi bastı. Nihat Doğru, önce evin arka penceresinden, ardından da giriş kısmından içeriye peş peşe ateş açtı.

3 KİŞİYİ KATLETTİ, 3 KİŞİ YARALI

Saldırıda Bilem Doğru, ağabeyi İbrahim Doğru ve nişanlısı Mahmut Afsal yaşamını yitirdi. Bilem Doğru'nun annesi G.D., babası O.D. ve damadın annesi Ç.A. ise ağır yaralandı.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayın ardından kaçan Nihat Doğru'yu yakalamak için çalışma başlattı.