Ankara'da saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu´nda, kent merkezine 30 kilometre mesafede facia ucuz atlatıldı. Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen su şişesi yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi.
Bu sırada İstanbul- Çorum seferini yapan Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü de TIR´a çarptı. Kazada TIR şoförü hafif yaralanırken, otobüsün ön kısmında hasar oluştu.
HAMİLE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR şoförüne ayakta müdahale etti.
Kaza sonrası otobüsten inen hamile kadın ise TIR´dan saçılan su şişelerinden birine basarak yere düştü. Sedyeyle ambulansa alınan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
YOL 2 SAAT TRAFİĞE KAPANDI
Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ataçların kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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