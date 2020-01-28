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HaberlerGündemSON DAKİKA AKILALMAZ OLAY! Taksiciler turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı!

Taksiciler turizm şirketi aracının önünü kesip evrak kontrolü yaptı!

İstanbul'da faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler evrak kontrolü yaptı. Taksicilerin yol keserek evrak kontrolü yaptığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Taksiciler yol kesti
İHA

İstanbul'da iddiaya göre faaliyet gösteren bir turizm şirketine ait araç Başakşehir'den müşterisini aldı. Müşterisini Sapanca'ya götürmek üzere yola çıkan aracın önü kısa bir süre sonra taksiciler tarafından kesildi.

 

TURİZM ARACININ ÖNÜNÜ KESTİLER

İHA'da yer alan habere göre turizm şirketine ait aracın önünü kesen taksiciler, araçtaki turisti ve şoförü sorgulamak istedi. Şoförün evraklarını alıp kontrol ettiler.

GÖRÜNTÜ ÇEKMESİNİ ENGELLEDİLER

Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden taksiciler tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engellemeye çalıştı.

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