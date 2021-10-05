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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Aleyna'nın sır ölümünde mahkemeden ret kararı! - Haberler
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Aleyna'nın ölümünde, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraza ret

Iğdır'da, 5 katlı apartmanın en üst katının merdiven boşluğunda ölü bulunan 18 yaşındaki Aleyna Ağgül'ün esrarengiz ölümüyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Olayda, genç kızın bıraktığı notta ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Gökhan Argın'ın serbest bırakılması kararına Cumhuriyet Savcılığının yaptığı itiraz, Doğubayazıt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Öte yandan Ağgül'ün emniyete şikayet için gittiğinde verdiği ifadesinde, Argın'ın gönderdiğini iddia ettiği tehdit mesajlarını kendisine ait ancak şifresini hatırlayamadığı sosyal medya hesabında depoladığını anlatmasının ardından polis bu yönde çalışma başlattı. Polisin hesaba girerek, şüpheli Argın'a ait tehdit mesajlarını ortaya çıkarmaya çalıştığı öğrenildi

SON DAKİKA: Aleyna'nın sır ölümünde mahkemeden ret kararı! - Haberler
Aleyna'nın sır ölümünde mahkemeden ret kararı!
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DHA

Olay, 30 Eylül sabahı meydana geldi. Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu.

DHA'nın haberine göre polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın (43) ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı.

Şüpheliler Göktürk Argın ve babası Gökhan Argın

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Göktürk Argın, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gökhan Argın ise 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Gökhan Argın, adli kontrol ve imza şartıyla il ile yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı sürdüren Cumhuriyet Savcısı, serbest bırakılma kararına Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Sulh Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Savcılığının itirazını reddetti.

ÖLÜME SÜRÜKLEYEN MESAJLAR İDDİASI

Öte yandan Ağgül´ün ölümüyle ilgili Iğdır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması çok yönlü sürüyor. Gökhan Argın hakkında, `Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül´ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, "Gökhan Argın´la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır" dedi. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Aleyna Ağgül´ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek için Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü´ne gönderdi.

TEHDİT İÇİN SAHTE HESAPLAR AÇMIŞ

Soruşturmada ayrıca şüpheli Gökhan Argın´ın Aleyna Ağgül´e yönelik tehdit ve şantaj mesajlarını sahte Instagram hesaplarından gönderdiği bilgisi de araştırılıyor. Aleyna Ağgül ifadesinde, Argın´ın sahte Instagram hesapları açtığı ve bunlardan kendisine ulaşarak, `Bende fotoğrafların ve videoların var. Bana karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' içeriğinde mesajlar gönderdiğini bildirmişti. Ölümünden yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabına, A.A. isimli sahte hesaptan 'Merak etme bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen' mesajları gönderdiği de Ağgül'ün tarafından ifadesinde belirtilmişti.

ŞİDDETİ ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI ALDIRMIŞ

Aleyna Ağgül´ün ölmeden bir önce verdiği ifadesi sonrası şüpheli Gökhan Argın´la ilgili olarak 6284 sayılı kanun kapsamında şiddeti önleyici tedbir kararı aldırdığı ancak tebliğin gerçekleşmeden genç kızın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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