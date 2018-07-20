Son dakika haberine göre rekor transfer gerçekleşti! Serie A ekiplerinden Roma'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken Brezilyalı kaleci Alisson Becker, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu.

Serie A ekibi Roma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Teşekkürler Alisson Becker, ve yeni maceranda bol şans" ifadelerini kullandı.

— AS Roma (@OfficialASRoma) July 19, 2018

Daha önce Virgil van Dijk'ı 84 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek en pahalı savunma transferi rekorunu da elinde bulunduran Liverpool'un, Alisson için Roma'ya 75 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi. Liverpool böylece tarihin en pahalı kaleci transferine de imza attı.

Alisson'dan önce tarihin en pahalı kalecisi, 2001 yılında Parma'dan 52,88 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Gianluigi Buffon'du.

ALISSON BECKER KİMDİR?

2016 yılında Brezilya'nın Internacional takımından 7.5 milyon Euro'ya Roma'ya transfer olan 25 yaşındaki kaleci, iki sezonda toplam 64 resmi müsabakaya çıktı. Alisson son olarak Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın kalesini korudu.

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